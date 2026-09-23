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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Inteligencia Artificial

Reino Unido y Estados Unidos acuerdan una alianza de defensa en IA para blindar infraestructuras críticas

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Primer Ministro de el Reino Unido, Andy Burnham-Foto: EFE
Primer Ministro de el Reino Unido, Andy Burnham-Foto: EFE
Durante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro británico Andy Burnham anunció la cooperación para monitorear los riesgos de la IA.

En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, oficializó la creación de una alianza de defensa en inteligencia artificial (IA) con Estados Unidos.

El acuerdo bilateral busca la protección conjunta de las infraestructuras nacionales críticas frente a las amenazas que plantea el despliegue acelerado de la denominada “IA de frontera”.

La iniciativa angloestadounidense ratificó el sesgo defensivo que los bloques occidentales están otorgando a la IA, buscando mitigar sus implicaciones destructivas en el tejido social y protegiendo la arquitectura digital del Estado frente a eventuales ciberataques de competidores globales.

En su intervención, el mandatario situó a Reino Unido como un “mediador honesto” en el escenario geopolítico mundial y remarcó la urgencia de que los gobiernos democráticos asuman el control regulatorio de estas herramientas en lugar de delegarlo al sector privado.

El mecanismo operacional articulará los esfuerzos del Instituto de Seguridad de IA británico con sus homólogos y laboratorios especializados en territorio norteamericano.

Las decisiones fundamentales sobre esta tecnología son demasiado importantes para dejarlas al azar. Deben ser tomadas por gobiernos electos que sirven a la gente trabajadora. Esta vez tenemos que hacerlo bien para evitar la disrupción y explotación vividas en la primera revolución industrial”, advirtió el primer ministro Andy Burnham.

Tras contactos con la corona británica, Burnham adelantó que colocará la transparencia, preparación y fijación de estándares globales de seguridad en el desarrollo de la IA como tema prioritario durante la presidencia británica del G20 en 2027.

La iniciativa angloestadounidense ratificó el sesgo defensivo que los bloques occidentales están otorgando a la IA, buscando mitigar sus implicaciones destructivas en el tejido social y protegiendo la arquitectura digital del Estado frente a eventuales ciberataques de competidores globales.

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