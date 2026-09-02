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Abelardo de la Espriella

"Yo respaldé a un caballero: El Tigre": las recientes palabras de Donald Trump sobre el nuevo presidente de Colombia

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - EFE
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - EFE
Trump se refirió al cambio que está teniendo Latinoamérica con base en la política y afirmó que se está yendo hacia la derecha.

En plena rueda de prensa, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al mandatario colombiano Abelardo de la Espriella.

Yo respaldé a un caballero: El Tigre. Me gusta su nombre, me imagino que es un tipo fuerte”, dijo el presidente Trump.

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Asimismo, el mandatario norteamericano afirmó que no era el favorito, pero que hizo un gran trabajo y fue elegido.

No se esperaba que ganara, era uno de diez personas aspirando, no era el favorito. Hizo un gran trabajo y fue elegido”, agregó.

Del mismo modo, Trump se refirió al cambio que está teniendo Latinoamérica en materia política y afirmó que se está yendo hacia la derecha.

Tenemos a numerosas personas, Argentina, muchas personas, y yo fui elegido y esa parte de nuestro hemisferio se está volviendo muy diferente de lo que era. Se han ido de la izquierda a la derecha. Todos van a la derecha”, dijo Trump.

En el mismo sentido, afirmó que actualmente mantiene una buena relación con todos los países latinos y que estos tienen mucho respeto por Estados Unidos.

“Tenemos una buena relación con Brasil. Una buena relación, realmente, con casi todos ahora. Tienen mucho respeto por nuestro país, no tenían respeto por nuestro país hace dos años, para nada, así que estamos haciendo muy bien en América del Sur, Latinoamérica”, dijo el mandatario.

Cabe aclarar que las declaraciones del presidente llegan después de que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitara Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar nombrada por el presidente Abelardo De La Espriella.

El mandatario colombiano, en el poder desde el 7 de agosto, promete atacar con mano dura a los grupos narcotraficantes con la ayuda de Washington y ya se ha visto la manera en la que actúa el presidente con las diferentes capturas que se han llevado a cabo en Colombia.

Pocos días después de su investidura, Trump sumó a Colombia al llamado Escudo de las Américas, la coalición de una veintena de países de la región para combatir a las mafias del tráfico de drogas.

El Comando Sur anunció la llegada de su comandante, el general Francis L. Donovan, a Bogotá, “para reunirse con los nuevos líderes militares del país y discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas”.

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De la Espriella confirmó el pasado 15 de agosto que habló durante diez minutos vía telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El objetivo principal de la conversación fue el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia y que deja, hasta el momento, 294 fallecidos.

“Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump”, confirmó De la Espriella a través de su cuenta oficial de X.

Asimismo, De la Espriella contó que le agradeció “profundamente” toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que está viviendo Colombia.

El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas. Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, dijo el jefe de Estado colombiano.

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