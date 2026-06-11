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Jueves, 11 de junio de 2026
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Periodista asesinado

Periodista mexicano especializado en temas policiales fue asesinado a tiros en México

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Foto referencia | AFP
Foto referencia | AFP
Este es el segundo caso en 2026. El primero fue el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, también abatido a balazos en enero pasado en un restaurante de Poza Rica.

Este jueves un reportero mexicano fue asesinado a balazos en horas de la madrugada, según informó el medio Vanguardia del estado de Veracruz, en donde trabajaba el periodista.

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El reportero especializado en temas policiales, identificado como Luis Ángel López Valdez, ya había recibido amenazas de muerte por su trabajo periodístico, por lo que contaba con medidas de protección de las autoridades locales.

Según informó el medio en el que trabajaba Valdez, el periodista fue "asesinado durante la madrugada de este jueves en Poza Rica, luego de ser interceptado por hombres armados cuando circulaba en una avenida".

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y según la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) suman más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

En la red social X, RSF condenó el crimen y exigió una "investigación urgente" y protección para los periodistas.

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Y resaltó que "mientras el país inauguraba la Copa Mundial de la FIFA, fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez, de Vanguardia de Veracruz".

Las amenazas en contra del reportero fueron denunciadas ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz y las autoridades locales debían proteger al comunicador.

Article 19, otra organización defensora de la libertad de prensa, reclamó en X una investigación "diligente y expedita" que considere el trabajo periodístico de la víctima.

Este es el segundo caso en 2026. El primero fue el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, también abatido a balazos en enero pasado en un restaurante de Poza Rica.

Según un recuento de organizaciones civiles, Veracruz es el estado mexicano más letal al acumular 33 periodistas asesinados desde 2000 y han señalado como probables responsables tanto a narcotraficantes como a autoridades locales.

Días atrás, en otra localidad de Veracruz, dos sujetos derribaron la puerta de la vivienda de Roxana Guzmán, directora de un medio digital local. El secuestro quedó registrado en un video y hasta ahora se desconoce su paradero.

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