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Jueves, 11 de junio de 2026
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Cuba

“Todas las opciones están sobre la mesa”: secretario de Guerra de EE. UU. tras ser preguntado sobre un posible operativo militar en Cuba para capturar a Díaz-Canel

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth - AFP
Pete Hegseth - AFP
El funcionario de la Administración del presidente Donald Trump fue consultado el miércoles sobre una operación en territorio cubano.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue preguntado sobre un posible operativo militar en Cuba para capturar al jefe del régimen castrista, Miguel Díaz-Canel, y aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa”.

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El funcionario de la Administración del presidente Donald Trump fue consultado el miércoles sobre si una operación en territorio cubano para “matar o capturar” al jefe castrista es una opción viable por el Pentágono.

“Tenemos opciones por todos lados”, respondió durante su visita al Centcom, en Florida.

Y añadió: “En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos. Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa”.

Según Hegseth, actualmente “hay un montón de presión sobre el régimen de Cuba y con justa razón”.

Además, sostuvo que los funcionarios del régimen “tienen grandes decisiones que deberían tomar, y algunas veces los líderes toman las decisiones equivocadas cuando están bajo presión”.

El jefe del Departamento de Guerra evitó responder si Estados Unidos plantea una operación igual a la ejecutada en Venezuela a comienzos de enero para capturar al dictador chavista Nicolás Maduro.

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“Todo lo que diría es: opciones, opciones, opciones. Nuestro trabajo es presentar opciones en diferentes escalas, dependiendo a dónde quiere ir el comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos”, añadió.

Las declaraciones de Hegseth se conocieron después de su visita a la base naval de Guantánamo en donde afirmó que “lo que pase en el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos” y que su cartera “estará preparada y en posición para cualquier contingencia”.

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