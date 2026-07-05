Gustavo Alfaro se muestra muy orgulloso de Paraguay pese a la derrota contra Francia y afirma que sus jugadores pelaron "como leones"

La selección de Paraguay terminó su paso por el Mundial de 2026 tras ser eliminada por Francia en los octavos de final del torneo.

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El partido, que solo tuvo el único tanto que marcó el francés Kylian Mbappé, no fue como todos pronosticaban.

Muchos afirmaban que el conjunto sudamericano saldría con miedo a enfrentar a los subcampeones del mundo o que serían humillados, un análisis con el que no está de acuerdo el entrenador del equipo Gustavo Alfaro.

Para el técnico argentino sus pupilos supieron plantarle cara al conjunto galo y pelearon hasta el último minuto con mucha dignidad.

En la rueda de prensa postpartido, Alfaro se mostró muy orgullo de sus jugadores y afirmó que pelearon "como leones".

"Francia nunca encontró las respuestas y desde una acción individual, en un penal de VAR, pueden encontrar la diferencia que en el fútbol no habían encontrado", afirmó el entrenador.

Y apuntó que los dirigidos por Didier Deschamps terminaron "haciendo tiempo porque saben lo que les costó".

Es por esto por lo que cree que Paraguay jugó con "humildad, con lo que teníamos en los bolsillos les hicimos frente. Adentro de la cancha peleamos como leones y defendemos lo que creemos que es nuestro", agregó.

Alfaro también tuvo unas palabras para el artillero francés diciendo: "A nosotros nos costó 16 años volver a jugar un Mundial, (Mbappé) en el primer mundial que participó campeón del mundo, el segundo llegó a la final y hoy está peleando por ser el goleador máximo".

Además, resaltó que parte del análisis debe de estar en cómo la 'albirroja' fue creciendo a lo largo del torneo.

"Con jugadores que venían cansados, fatigados, que llegaron con lo justo y así todo querían poner el pecho en este momento, entonces nos vamos tristes porque queríamos seguir compitiendo. No sé si vamos a tener alguna revancha algún día", puntualizó.

El seleccionador, de 63 años, puso en duda su continuidad al frente del equipo al enfatizar en que tenía que pensarlo con cabeza fría.