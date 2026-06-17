"Petro durante cuatro años ha instado a su gente a desconocer la ley": Francisco Barbosa sobre eventuales actos violentos tras las elecciones en Colombia

El ambiente político se calienta en las calles en medio de la segunda vuelta presidencial en Colombia que se disputará entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda el próximo 21 de junio.

Reportes de inteligencia y advertencias desde distintos sectores ponen sobre la mesa fantasmas de un nuevo “estallido social” si los resultados no favorecen a un partido y sector político en particular.

Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia, analizó estos posibles escenarios en La Tarde de NTN24.

“El ambiente de tensión y polarización está construido desde el poder, es decir, desde la izquierda”, indicó Barbosa.

“Es un asunto del presidente Petro que durante cuatro años ha instado a su gente a desconocer la ley, las instituciones, la separación de poderes”, agregó.

“El presidente va a ser quien va a instigar a desconocer el resultado electoral”, resaltó.

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En ese sentido, señaló que es “importante que se presente una elección donde haya una diferencia importante de votos” entre ambos candidatos porque la “tensión social puede aumentar”.