El mensaje de Milei de cara a la segunda vuelta electoral de Colombia: "Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el ballotage del 21 de junio"

Este miércoles 17 de junio, en horas de la tarde, el presidente de Argentina, Javier Milei, mostró nuevamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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Mediante la red social X (anteriormente llamada Twitter), el mandatario argentino sostuvo que votar por De la Espriella es fundamental para el bienestar de Colombia.

"Todo mi apoyo a @ABDELAESPRIELLA para el ballotage del 21 de junio... Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia", dijo Milei.

"El camino es claro: más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, acotó.

Antes de finalizar su mensaje, el jefe de Estado agregó: "La Argentina de La Libertad Avanza estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO”.

Milei apoya abiertamente a De la Espriella para el balotaje presidencial en Colombia que se celebrará este domingo 21 de junio de 2026.

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Luego de la primera vuelta, contienda que ganó De la Espriella, Milei también reaccionó: “Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”.

Para Milei, ese resultado “refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.

A su vez, en ese momento, añadió: "De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas de que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Viva la libertad, carajo".

El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos, algo que no sucedió el pasado 31 de mayo.

Por ende, De la Espriella y Cepeda se medirán en las urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Una vez definida la segunda vuelta, el sucesor de Gustavo Petro tomará posesión de la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, fecha en la que iniciará el nuevo período gubernamental (2026-2030).