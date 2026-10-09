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Atentado

Piloto de Flydubai que intentó acto terrorista en vuelo a Tel Aviv planeaba un atentado similar al de las Torres Gemelas en EE. UU.

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Avión de Flydubai - Foto: EFE
Avión de Flydubai - Foto: EFE
La fiscalía de Emiratos Árabes reveló también que el piloto realizó tres viajes a Israel para planear el atentado.

El copiloto omaní que atacó al capitán del vuelo de Flydubai a finales de septiembre quería estrellar el avión en el aeropuerto de Tel Aviv en un atentado inspirado por el 11-S, afirmó el viernes la fiscalía de Emiratos Árabes Unidos.

El vuelo había partido desde Dubái el 30 de septiembre rumbo a Tel Aviv con 174 pasajeros a bordo, en su mayoría israelíes. La resistencia del piloto indio y la reacción de los pasajeros permitieron retomar el control de la nave, que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.

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Inspirado en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el copiloto, ahora detenido en Emiratos, buscaba "causar la mayor pérdida de vidas posible", según las conclusiones del fiscal general, publicadas por medios estatales del país.

El copiloto "cumplía con los requisitos profesionales y de seguridad para el empleo, incluido poseer una licencia de piloto, presentar un certificado de buena conducta y completar las revisiones requeridas", afirmó el fiscal Hamad Saif Al Shamsi.

"Ninguno de los procedimientos reveló indicios de sus opiniones extremistas ni de su intención de llevar a cabo un complot terrorista", agregó.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó la semana pasada que el hombre había seguido un proceso de adoctrinamiento "islamista radical".

En sus conclusiones, el fiscal emiratí desveló que el copiloto se radicalizó mientras estudiaba en Australia "a través de la lectura de literatura extremista y siguiendo contenidos en línea que glorifican a organizaciones terroristas y atentados suicidas".

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La semana pasada, los investigadores emiratíes dijeron que el copiloto planeaba un atentado terrorista y revelaron que usó el hacha de emergencia de la cabina para atacar al capitán, pero en ese momento no dieron a conocer sus motivaciones.

Según el fiscal general, el hombre, identificado en algunos reportes de prensa como Hamam al-Hammami, había trabajado previamente para las aerolíneas Oman Air y Royal Air Maroc.

Era su tercer vuelo a Tel Aviv y había aprovechado los dos anteriores para planear el ataque, agregó.

Tras ser agredido, el comandante del avión, el piloto indio Smit Machchhar, logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió el acceso de algunos pasajeros y miembros de la tripulación para retener al copiloto.

Los pasajeros relataron cómo irrumpieron en la cabina y forcejearon con el atacante por el control del avión, que perdió unos 17.000 pies de altitud en apenas un minuto, según Flightradar24.

Un piloto fuera de servicio que iba en ese vuelo pudo tomar el control de la nave y realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

La gran mayoría de los pasajeros a bordo de la aeronave eran israelíes. Netanyahu los elogió tanto a ellos como al comandante por su valentía para frustrar el ataque.

A raíz del suceso, ordenó "un análisis exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación civil extranjera con destino a Israel".

Según explicó, el copiloto habría eludido ciertas restricciones según las cuales individuos de países que no reconocen a Israel no pueden operar vuelos hacia ese país.

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