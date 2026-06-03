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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Ecuador

Policía de Ecuador confirma el hallazgo de ocho cadáveres en bolsas en el suroeste del país

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cuerpos hallados en Ecuador | Foto: AFP
Cuerpos hallados en Ecuador | Foto: AFP
No es el primer hallazgo de este tipo en el país en lo que va del año, ya que en enero las autoridades locales encontraron incinerados a un grupo de seis jóvenes que habían salido de paseo en tres motos en la provincia costera de Santa Elena.

Este miércoles la Policía de Ecuador informó que halló ocho cadáveres en bolsas en una zona costera del suroeste del país considerada estratégica para el narcotráfico, en medio de una inédita crisis de violencia en el país.

"Se verifica que son ocho cadáveres" los encontrados en las afueras de la población de Babahoyo, dijo a la prensa el coronel Galo Muñoz, jefe policial de la zona; además, el coronel Muñoz añadió que los cuerpos hallados "están embalados" y que fueron llevados al centro forense para su identificación.

El domingo, ocho personas que viajaban desaparecieron al realizar un trámite desde la localidad de Daule hasta Milagro, en el suroeste del país; por ello, la Fiscalía aseguró que investiga si los cuerpos encontrados corresponden a las mismas personas.

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Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que junto a los cuerpos fue encontrada una nota según la cual se trataría de un "atentado" del grupo criminal de Los Lobos contra Los Choneros, dos de los principales grupos violentos de Ecuador.

La guerra entre las bandas para hacerse con las rentas del crimen elevó la cifra de homicidios al récord de 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.

El Modesto Freire, fiscal de Milagro, confirmó que "no se puede observar el rostro" de las víctimas debido a que "están ensacados" e hizo énfasis en que dos de los desaparecidos son menores de edad y, según sus familiares, son campesinos de Daule, una zona arrocera.

No es el primer hallazgo de este tipo en el país en lo que va del año, ya que en enero las autoridades locales encontraron incinerados a un grupo de seis jóvenes que habían salido de paseo en tres motos en la provincia costera de Santa Elena.

En el primer trimestre del año han asesinado a cerca de 1.600 personas. Además, la guerra entre las bandas para hacerse con las rentas del crimen elevó la cifra de homicidios al récord de 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado en el país.

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