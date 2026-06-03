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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Regimen chavista

Embajada de EE. UU. en Caracas reaccionó a la visita del general Dan Caine cuando se cumplen 5 meses de la captura de Nicolás Maduro

junio 3, 2026
Por: Saúl Montes
Dan Caine - AFP
Dan Caine - AFP
El alto mando militar participó en conversaciones bilaterales con funcionarios del régimen y con el personal de la Embajada de Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas reaccionó con un breve mensaje en las redes sociales a la visita del presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, a Venezuela cuando se cumplen 5 meses de la captura de Nicolás Maduro.

Este miércoles 3 de junio se supo de la llegada de un avión de alto perfil de los Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía), que sirve a la capital venezolana.

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Horas más tarde se conoció que se trataba de Caine, quien llegó de sorpresa en lo que fue su primera visita al país desde la operación Resolución Absoluta para capturar a Maduro.

Según los reportes, el alto mando militar participó en conversaciones bilaterales con altos dirigentes del régimen y con el personal de la Embajada de Estados Unidos. Además, visitó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la Embajada.

Durante su estancia, Caine hizo hincapié en la importancia de la estabilidad venezolana, la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental y el compromiso de la Fuerza Conjunta para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump tras derrocar a Maduro.

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Una fotografía mostró al militar de alto rango junto al encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, así como junto a un grupo de soldados.

Ante la visita, la Embajada de Estados Unidos en Caracas reaccionó a su llegada en un mensaje en X: “El Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, estuvo hoy en Caracas, Venezuela, en su primera visita oficial al país”, escribió.

Añadió que durante la vista a la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Marina de la embajada, el general Caine “reconoció y agradeció profundamente a los marines por su dedicado servicio”.

 

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