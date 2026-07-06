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Lunes, 06 de julio de 2026
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Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos culminan sus labores en Venezuela: “Hoy nos despedimos con profunda gratitud”

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Militares de EE. UU. en Venezuela - Foto X: @Southcom
Militares de EE. UU. en Venezuela - Foto X: @Southcom
La entidad indicó que, gracias al liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Departamento de Estados, “este despliegue humanitario hizo posible un impacto real y directo en las comunidades afectadas”.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó este lunes que los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano provenientes del condado de Fairfax, Los Ángeles, Ciudad de Miami y del Condado de Miami-Dade culminaron sus labores en Venezuela.

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“Hoy nos despedimos con profunda gratitud de los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano provenientes de VATF1, LACoFD, CityofMiamiFire, y MiamiDadeFire”, indicaron.

“Quiero agradecer su extraordinario trabajo en el terreno. Su valentía y profesionalismo en Venezuela salvaron vidas y trajeron esperanza en un momento sumamente crítico. Dejan una huella imborrable de solidaridad”, agregaron.

La entidad indicó que, gracias al liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Departamento de Estados, “este despliegue humanitario hizo posible un impacto real y directo en las comunidades afectadas”.

“¡Gracias a estos héroes, incluyendo sus perros, por representar lo mejor de nuestra nación! ¡Buen viaje a casa!”, indicaron.

El pasado 28 de julio aterrizaron en La Guaira, Venezuela, helicópteros y aeronaves militares de Estados Unidos para apoyar las labores de búsqueda tras los dos terremotos que se registraron con 7,1 y 7,5 de magnitud en la escala de Richter.

El Comando Sur de Estados Unidos se desplegó frente a las costas de Venezuela para apoyar en el traslado de personal experto y brindar ayuda en medio de las labores de rescate contra el tiempo.

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Una aeronave Bell-Boeing V-22 Osprey aterrizó en La Guaira con personal militar para llevar a cabo las labores de socorro en las zonas más afectadas.

El mismo secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió el video en el que se observa el aterrizaje del avión militar.

El Comando Sur aseguró que el objetivo de su presencia en territorio venezolano es apoyar el transporte de los equipos de rescate de los marines estadounidenses y también de otros países.

“Las tripulaciones del MV-22B Osprey y UH-1Y Venom están proporcionando apoyo vital de transporte para llevar a los equipos de búsqueda y rescate de EE.UU. y naciones socias al lugar de los hechos y salvar vidas. En la imagen se ven tripulaciones de marines transportando por aire a respondedores argentinos, mexicanos y de EE.UU. desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar hasta los sitios de desastre”, indicó el Comando Sur en sus redes sociales.

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