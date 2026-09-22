Presidente de Panamá confirmó encuentro Delcy-Trump, pero evitó dar detalles y aseguró que el regreso de María Corina es "problema de los venezolanos"

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habló en los micrófonos de NTN24 tras salir del Hotel Lotte New York Palace, en Manhattan, lugar de la cuestionada reunión entre Donald Trump y la dictadora interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Aunque Rodríguez se mantiene en el poder en contra de lo que dicta la Constitución venezolana, ha recibido un cuestionado beneplácito de Trump acompañado de una inesperada alianza económica basada en el petróleo.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos aceptó reunirse con Rodríguez, pese a que su jefe y principal aliado, el dictador Nicolás Maduro, fue detenido y encarcelado bajo sus ordenes.

Roberto Macedonio, corresponsal del Canal de las Américas en Estados Unidos, pidió a Mulino una declaración para el pueblo venezolano, a lo que el mandatario respondió:

"Todo lo mejor, que haya elecciones pronto y que la democracia vuelva como debe ser a Venezuela", señaló.

Inmediatamente, pidió lo mismo para los presos políticos bajo el régimen chavista.

Aunque confirmó haber estado en la reunión entre Trump, se negó a dar detalles de lo que se habló entre Trump y la jefa del régimen, sin embargo, la elogió: "muy atenta", dijo.

Abordado sobre el eventual regreso de María Corina Machado a Venezuela, Mulino evadió dar una apreciación y aseguró que "eso es problema de los venezolanos".

VEA TAMBIÉN María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas o

Esto ocurre, además, cuando se conoce que la líder democrática intentó llegar a Venezuela mediante Panamá en las últimas horas sin poder conseguir salir del país centroamericano por supuestas "fallas".

Aunque NTN24 conoció que las autoridades de Panamá la apoyaron, su embarcación no zarpó por inconvenientes mecánicos.

Esta mañana, Machado intentó volar a Aruba y tampoco pudo.

Posteriormente, en su séptimo intento por volver a su país, trató viajando a Curazao y negaron el despegue de ambos vuelos.