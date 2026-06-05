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Viernes, 05 de junio de 2026
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Papa León XIV

¿Qué se espera de la histórica visita del papa León XIV a España? Padre Ignacio Amorós se pronuncia

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El sacerdote español analiza la visita papal y destaca el resurgimiento de la fe entre jóvenes católicos.

La visita del papa León XIV a España representa una oportunidad histórica para la evangelización y el encuentro masivo de católicos, según el Padre Ignacio Amorós, reconocido sacerdote español con amplia presencia en redes sociales y creador del exitoso Rebeldes Podcast.

En entrevista con NTN24, el religioso destacó la importancia de este encuentro papal.

"Muy contento de que el papa quiera venir a España, en concreto a Madrid, para encontrarse con todos los católicos, confirmarnos en la fe y también que sea una oportunidad de evangelización para que mucha gente experimente lo que es reunirse, uno o dos millones de personas, sin alcohol, sin drogas, sin violencia, simplemente para alabar a Dios", afirmó.

El padre Amorós rechazó la idea de una crisis de fe generalizada. "A mí me sigue impresionando que el sucesor de Pedro, aquel Pedro que fue crucificado boca abajo bajo el poder de Nerón, ahora de Nerón nadie se acuerda. En cambio, el sucesor de Pedro reúne a multitudes, a millones de personas, sobre todo porque anuncia a Jesucristo nuestro Salvador", afirmó el sacerdote.

El religioso identificó un fenómeno creciente entre la juventud: la búsqueda de trascendencia ante el vacío del materialismo.

"Hay una sed de trascendencia, una sed de cosas espirituales, una sed de sentido. Y ahora a los jóvenes parece que hay un resurgir, porque ya no se conforman con lo que les propone el mundo. Una vida materialista, superficial, solo el dinero, el sexo, me deja vacío", explicó.

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El sacerdote compartió su propia experiencia vocacional. Antes de su ordenación tenía novia, pero "a través de la divina misericordia, el Señor me llamó y yo dije mira, me voy adelante, me voy al seminario y la verdad es que me siento feliz".

Respecto a América Latina, el padre Amorós destacó la calidez de la fe latinoamericana. "En América Latina hay una calidez, hay una fe que realmente en Europa lo estamos perdiendo”, dijo.

El religioso también destacó la conexión del papa León XIV con Latinoamérica. "El idioma ayuda mucho de que habla castellano, habla español, entendemos en original, pero realmente es que en América Latina hay una calidad, hay una fe que realmente en Europa lo estamos perdiendo".

Sobre el mensaje que debería transmitir el pontífice, el Padre Amorós señaló que cree “que es el mensaje central de Evangelio es que Dios te ama, que Dios te ama con locura, que Dios te ama como eres, que él tiene un sentido para ti y que te ha abierto las puertas del cielo".

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