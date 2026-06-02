Gobierno de Perú anunció que el papa León XIV visitará el país suramericano antes de fin de año

Este martes, el Gobierno de Perú anunció que el papa León XIV, que tiene nacionalidad peruana, visitará el país antes de fin de año en fecha aún por definir con el Vaticano.

La visita del jefe de la Iglesia católica a Perú, donde Robert Francis Prevost trabajó durante más de 20 años como misionero y obispo de Chiclayo, formará parte de una gira por Suramérica que incluirá otros dos países de la región.

El ministro de Exteriores del Perú, Carlos Pareja sostuvo: "La fecha que el papa va a visitar Perú no la tenemos con precisión, pero será antes de fin de año, en noviembre posiblemente".

"Esperamos que esté por lo menos tres días porque quiere visitar tres ciudades: Chiclayo, Lima y otra más, quizá la Amazonia", acotó.

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Al margen de este anuncio, el máximo jerarca de la Iglesia católica tiene previsto recibir al presidente interino de Perú, José Carlos Balcázar, el 18 de junio en El Vaticano.

Hasta el momento se dice que Argentina y Uruguay podrían ser los otros dos países de esta gira, según allegados a la Santa Sede.

Perú, con 34 millones de habitantes, es uno de los países más católicos de la región donde más del 80% de la población practica esa religión. Ha sido visitado por los papas Juan Pablo II (1985 y 1987) y Francisco (2018).

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La elección del cardenal Robert Francis Prevost como el nuevo papa, quien adoptó el nombre de León XIV, se supo el 8 de mayo de 2025.

El Papa León XIV (anteriormente conocido como el cardenal Robert Prevost) tiene una profunda conexión con Perú, país donde vivió cerca de 40 años como misionero y obispo, nacionalizándose peruano en 2015