Nicolás Maduro habría sido advertido del operativo de EEUU que dio con su captura, pero ignoró la alerta

De acuerdo con un informe de inteligencia al que tuvo acceso el portal de Noticias Infobae, el 28 de diciembre del 2025 el entonces ministro de Defensa Vladimir Padrino López advirtió a Maduro de un posible ataque de Estados Unidos y le propuso suspender los permisos navideños y elevar la operatividad militar, sin embargo, el dictador descartó la amenaza y aseveró que intermediarios le habían garantizado que Estados Unidos no intervendría contra él ni contra su familia. Orlando Viera Blanco, analista político, habló en La Tarde de NTN24 sobre este informe: “Lo que revela es que se sentía todo poderoso y por eso subestimó la realidad de lo que estaba enfrentando, las advertencias y hasta las posibilidades de negociar con Estados Unidos. Que no haya hecho caso a la advertencia y creyera más en poder contrarrestar cualquier intento de captura, sugiere el mundo de fantasía en el que vivía, pero la realidad demostró otra cosa”.