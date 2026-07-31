Crisis en Ceuta: 57 muertos y más de 64.000 migrantes que entraron de manera irregular al enclave español

España envió a miembros del ejército en la ciudad de Ceuta debido al ingreso de más de 64.000 migrantes que vienen de Marruecos en tan solo 24 horas , situación está perjudicando la capacidad de respuesta de las autoridades locales y que ya deja al menos 34 personas fallecidas por ahogamiento.

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Esta llegada se produce tanto por mar como directamente por la frontera terrestre. Varias personas fueron vistas escalando las vallas de la frontera o tratando de alcanzar la costa ceutí mediante el nado desde el espigón de El Tarajal. Las autoridades españolas han dicho que el número de víctimas tiene la posibilidad de aumentar a la vez que se siguen dando las labores de rastreo y recuperación de cuerpos.

Debido al impacto de la situación, el Ministerio del Interior realizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para reforzar a la Guardia Civil y con esto, hacer que se activen los trabajos de control y seguridad. En un comunicado, el organismo notificó que los militares darán apoyo "en el ejercicio de sus competencias y en cualesquiera otras que sean necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta".

El presidente del gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó intervención de manera urgente del Ejecutivo de Pedro Sánchez y advirtió sobre el colapso de los recursos que hay disponibles. "Estamos en una situación de emergencia humanitaria y social total", afirmó Vivas, quien también pidió declarar el estado de emergencia nacional si el movimiento migratorio sostiene la intensidad actual.

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La presión que se ha hecho en la ciudad obligó a saturar los centros de acogida, a la vez que millas de personas siguen concentrándose en la localidad marroquí de Fnideq con el afán de cruzar hacia territorio español. Zakaria Zarroqui, activista por los derechos de los migrantes, le dijo a Reuters que "la situación sigue fuera de control en este preciso momento", esto al realizar la descripción de la persistencia de los intentos de ingreso.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, especulan con visitar Ceuta este viernes para analizar la situación. A la vez que, las autoridades ordenaron el cierre de la frontera con Melilla, lugar donde de igual forma se detectaron varios cientos de cruces de manera irregular en el transcurso de las últimas horas.

La crisis reactivó el debate político sobre la política migratoria española. Desde el opositor Partido Popular han exigido un mayor despliegue de recursos para frenar la llegada de migrantes, a la vez que el Gobierno defendió la coordinación con Marruecos para gestionar la emergencia.

El episodio generó reacciones fuera de España. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de tener medidas extraordinarias, como una probable suspensión del Acuerdo de Schengen con España , unas declaraciones que llevaron a la respuesta del Gobierno español y aumentaron la tensión diplomática entre los dos países.