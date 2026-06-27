Todo listo para la siguiente ronda del Mundial: este es el equipo con el que jugará Colombia en los 16avos de final

Este sábado 27 de junio, la selección de Colombia y la selección de Portugal se midieron en la tercera fecha por el Grupo K del Mundial.

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'Cafeteros y lusos' empataron (0-0). Más allá del resultado, ambos combinados pasaron a la siguiente ronda: los 16avos de final.

La 'tricolor' mostró toda su concentración e hicieron deslucir al combinado nacional de Cristiano Ronaldo.

La polémica estuvo presente en el compromiso desarrollado en el Hard Rock de Miami cuando sobre el final del partido, el colegiado le anuló un gol a Dávinson Sánchez.

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Así las cosas, Colombia jugará frente a Ghana, quien a su vez, pasó como mejor tercero en el Grupo L.

Los africanos, con 4 puntos, escoltaron a Inglaterra, primera de grupo con 7 puntos, y a Croacia, en la segunda posición, con 6 unidades.

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Cabe apuntar que el cotejo entre Colombia y Ghana se disputará el sábado 3 de julio en el Arrowhead Stadium (estadio del área de Kansas City).

Según la programación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) este duelo se desarrollará a las 08:30 p.m. (hora Colombia).

El Mundial Norteamérica 2026 comenzó el 11 de junio y finalizará con la gran final el 19 de julio de 2026.