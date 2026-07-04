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Sábado, 04 de julio de 2026
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Delcy Rodríguez

“El único sostén que tiene el régimen, por contradictorio que parezca, es Washington”: abogado constitucionalista

julio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez (EFE)
El abogado José Valderrama aseveró que es muy difícil encontrar la manera de que el régimen deje el poder mientras sigan al pie de la letra lo que dice Estados Unidos.

La encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez cumplió ya los seis meses contemplados en la constitución chavista para ejercer el poder en condición de encargo, antes de ser declarada la ausencia absoluta.

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Esta situación debería conducir, al menos en forma hipotética, a una inmediata convocatoria electoral. Venezuela está teniendo que enfrentar la peor tragedia natural de su historia, en manos de la peor tiranía criminal y en medio de la peor incertidumbre por el futuro inmediato de su democracia.

El 3 de julio culminaron los 180 días máximos que la manipulada norma otorga para ocupar el poder de manera provisional, bajo la figura de "ausencia forzosa", aunque, es preciso recordarlo, ni Maduro ni Delcy han tenido legitimidad alguna.

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Con esta interpretación exprés de la Constitución aplicada a partir del 3 de enero por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el régimen, la hoy encargada de la dictadura ha logrado mantenerse al mando ya por medio año.

José Valderrama, abogado constitucionalista, habló en La Tarde de NTN24 sobre este vació de poder y señaló que “Sin lugar a duda van a violar la Constitución una vez más, sus discursos son narrativas, pero el régimen es ilegítimo y estoy seguro que ningún venezolano lo dude”.

Además, agregó: “En la Constitución no vamos a encontrar cómo quitarle el poder el régimen y el único sostén que tienen, por contradictorio que parezca, es Washington, pues ellos asumieron la tutela sobre el régimen cuando se llevaron a Maduro y mientras eso se mantenga con las actuales condiciones es altamente probable que el régimen se consolide”.

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