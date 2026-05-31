Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La muerte del líder indígena Brooklyn Rivera ha generado indignación internacional tras permanecer 32 meses desaparecido bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

El dirigente político falleció después de que la dictadura publicara fotografías mostrándolo en estado agónico con ventilación asistida, traqueotomía, infección pulmonar y falla multisistémica.

Según medios de comunicación independientes, Rivera habría fallecido antes de que el régimen emitiera un comunicado oficial informando que "no presentaba mejoría". La familia había solicitado sin éxito su traslado al extranjero para recibir atención médica especializada.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, calificó el hecho como un asesinato.

"Brooklyn Rivera no murió. Brooklyn Rivera forma parte de un listado infame de la dictadura que ellos han encarcelado. Ellos entran y salen muertos o a punto de morir", declaró McFields.

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El diplomático reveló que al menos siete personas han muerto bajo custodia estatal en circunstancias similares, mientras ocho presos políticos permanecen desaparecidos sin que se conozca su estado de salud.

"Se sospecha que puedan estar en la misma condición que Brooklyn Rivera hasta hace unos días y que por eso no los quieren mostrar", advirtió.

McFields. definió lo ocurrido como un "crimen de Estado que no va a prescribir, no importa cuántos arreglos, cuántos engaños haga la dictadura". El embajador enfatizó que el Estado tiene responsabilidad sobre las personas bajo su custodia y cuando estas mueren, constituye un crimen estatal.