NTN24
Domingo, 31 de mayo de 2026
Domingo, 31 de mayo de 2026
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

mayo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El dirigente político falleció después de que la dictadura publicara fotografías mostrándolo en estado agónico con ventilación asistida, traqueotomía, infección pulmonar y falla multisistémica.

La muerte del líder indígena Brooklyn Rivera ha generado indignación internacional tras permanecer 32 meses desaparecido bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

El dirigente político falleció después de que la dictadura publicara fotografías mostrándolo en estado agónico con ventilación asistida, traqueotomía, infección pulmonar y falla multisistémica.

Según medios de comunicación independientes, Rivera habría fallecido antes de que el régimen emitiera un comunicado oficial informando que "no presentaba mejoría". La familia había solicitado sin éxito su traslado al extranjero para recibir atención médica especializada.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, calificó el hecho como un asesinato.

"Brooklyn Rivera no murió. Brooklyn Rivera forma parte de un listado infame de la dictadura que ellos han encarcelado. Ellos entran y salen muertos o a punto de morir", declaró McFields.

o

El diplomático reveló que al menos siete personas han muerto bajo custodia estatal en circunstancias similares, mientras ocho presos políticos permanecen desaparecidos sin que se conozca su estado de salud.

"Se sospecha que puedan estar en la misma condición que Brooklyn Rivera hasta hace unos días y que por eso no los quieren mostrar", advirtió.

McFields. definió lo ocurrido como un "crimen de Estado que no va a prescribir, no importa cuántos arreglos, cuántos engaños haga la dictadura". El embajador enfatizó que el Estado tiene responsabilidad sobre las personas bajo su custodia y cuando estas mueren, constituye un crimen estatal.

Temas relacionados:

Daniel Ortega

Nicaragua

Líder

Muerte

Arturo McFields

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Como un “gesto de inmensa altura” califican el pedido de Edmundo González de que haya elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Comando Sur confirma nuevo ataque letal contra narcolancha en el Pacífico Oriental: así quedó registrado en video
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. confirma nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico Oriental: así quedó registrado en video

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel (AFP)
Cuba

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Aranceles

Comunidad Andina de Naciones pone ultimátum a Ecuador y Colombia para que levanten los aranceles mutuos en medio de crisis diplomática

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección Irán - EFE
FIFA

Esto dijo la FIFA tras haber tenido una reunión con la selección de Irán sobre su participación en el Mundial

Jugadores de la Selección Argentina | Foto: AFP
Mundial 2026

Lionel Scaloni sorprende al confirmar la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026 y dejar por fuera a una promesa del fútbol europeo

Foto: Película 'Volar'
Cine

⁠Revelan tráiler y fecha de estreno de 'Volar', película grabada en capital sudamericana que retrata la desaparición forzada

Murió Totó la Momposina, la icónica cantante que llevó el folclor colombiano a los escenarios del mundo - EFE
Muerte

Murió Totó la Momposina, la icónica cantante que llevó el folclor colombiano a los escenarios del mundo

Comando Sur confirma nuevo ataque letal contra narcolancha en el Pacífico Oriental: así quedó registrado en video
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. confirma nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico Oriental: así quedó registrado en video

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Estos son los 55 futbolistas de la selección Colombia que integran lista de la que saldrán convocados al Mundial 2026: Juan Cuadrado incluido y Rodallega afuera

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel (AFP)
Cuba

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre