Roberto Sánchez reconoce días después su derrota ante Keiko Fujimori en las elecciones de Perú, pero continúa señalando supuestas "irregularidades"

El izquierdista Roberto Sánchez reconoció este lunes su derrota ante Keiko Fujimori como presidente de Perú días después de que esta fuera proclamada como mandataria electa del país, según un comunicado difundido por el partido Juntos por el Perú y dos grupos aliados.

TE PUEDE INTERESAR:

En la divulgación del mensaje, cabe resaltar, recalcaron su postura acerca de los señalamientos que han venido realizando desde que se conocieron los resultados sobre presuntas "irregularidades" en el proceso de elecciones, cuya segunda vuelta tuvo lugar el 7 de junio.

"Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales; sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral, que han sido de público conocimiento y que, a nuestro juicio, afectaron el proceso electoral", dice el comunicado.

El escrito añade: "La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos. La historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nunca es una opción".

Asimismo, el partido anticipó que, desde ambas Cámaras, ejercerán "un Control Político firme, vigilante y responsable, para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los Poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la Democracia" en Perú.

De igual forma, indicaron, según sus consideraciones, que permanecerán al lado de la ciudadanía, trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social, defendiendo el Estado de derecho. "Y exigiremos justicia para las víctimas del sur, rechazando la impunidad para todos los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado por corrupción", precisaron.

La comunicación concluyó que, con su coalición Parlamentaria, desde el Congreso de la República, se buscará "restablecer la Paz" en Perú, mediante una agenda inicial "basada en derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica, así como, la Libertad del presidente Pedro Castillo".

El comunicado se produce tres días después de que el órgano electoral del Perú oficializara a Keiko Fujimori como la presidente electa del país, luego de que el conteo de votos confirmara su victoria por un estrecho margen frente a su rival izquierdista Sánchez.

Durante una ceremonia en Lima, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, proclamó a Fujimori y su fórmula vicepresidencial, Luis Fernando Galarreta, como ganadores de la contienda.

Con su reciente triunfo la líder conservadora de 51 años llegará a la Presidencia de Perú después de haber disputado y perdido la contienda en tres ocasiones.

VEA TAMBIÉN Candidato izquierdista peruano pidió anular los votos emitidos en el extranjero y sigue sin definirse la elección presidencial o

Sánchez, por su parte, había hecho una inusual solicitud el 23 de junio para la anulación de los votos emitidos en el extranjero en el ajustado balotaje presidencial de Perú.