NTN24
Lunes, 06 de julio de 2026
Lunes, 06 de julio de 2026
Elecciones en Perú

Roberto Sánchez reconoce días después su derrota ante Keiko Fujimori en las elecciones de Perú, pero continúa señalando supuestas "irregularidades"

julio 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Roberto Sánchez/ Keiko Fujimori - Fotos EFE
Roberto Sánchez/ Keiko Fujimori - Fotos EFE
El partido anticipó el desarrollo de una agenda inicial basada en derogar las leyes que, considera, "favorecen al crimen".

El izquierdista Roberto Sánchez reconoció este lunes su derrota ante Keiko Fujimori como presidente de Perú días después de que esta fuera proclamada como mandataria electa del país, según un comunicado difundido por el partido Juntos por el Perú y dos grupos aliados.

TE PUEDE INTERESAR:

En la divulgación del mensaje, cabe resaltar, recalcaron su postura acerca de los señalamientos que han venido realizando desde que se conocieron los resultados sobre presuntas "irregularidades" en el proceso de elecciones, cuya segunda vuelta tuvo lugar el 7 de junio.

"Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales; sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral, que han sido de público conocimiento y que, a nuestro juicio, afectaron el proceso electoral", dice el comunicado.

El escrito añade: "La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos. La historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nunca es una opción".

Asimismo, el partido anticipó que, desde ambas Cámaras, ejercerán "un Control Político firme, vigilante y responsable, para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los Poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la Democracia" en Perú.

De igual forma, indicaron, según sus consideraciones, que permanecerán al lado de la ciudadanía, trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social, defendiendo el Estado de derecho. "Y exigiremos justicia para las víctimas del sur, rechazando la impunidad para todos los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado por corrupción", precisaron.

La comunicación concluyó que, con su coalición Parlamentaria, desde el Congreso de la República, se buscará "restablecer la Paz" en Perú, mediante una agenda inicial "basada en derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica, así como, la Libertad del presidente Pedro Castillo".

El comunicado se produce tres días después de que el órgano electoral del Perú oficializara a Keiko Fujimori como la presidente electa del país, luego de que el conteo de votos confirmara su victoria por un estrecho margen frente a su rival izquierdista Sánchez.

Durante una ceremonia en Lima, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, proclamó a Fujimori y su fórmula vicepresidencial, Luis Fernando Galarreta, como ganadores de la contienda.

Con su reciente triunfo la líder conservadora de 51 años llegará a la Presidencia de Perú después de haber disputado y perdido la contienda en tres ocasiones.

o

Sánchez, por su parte, había hecho una inusual solicitud el 23 de junio para la anulación de los votos emitidos en el extranjero en el ajustado balotaje presidencial de Perú.

Temas relacionados:

Elecciones en Perú

Roberto Sánchez

Keiko Fujimori

Perú

Elecciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Unicef alerta que 680 mil niños necesitan ayuda tras el terremoto en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

NASA revela imágenes satelitales de la magnitud de los daños en Venezuela tras los terremotos: 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Terremotos en Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

Mapa de Suramérica / FOTO: Captura de pantalla
Gobiernos de izquierda en América Latina

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

México | Foto Canva
México

Expertos analizan el lavado de dinero con remesas en México y la inacción de las autoridades

Más de Actualidad

Ver más
Terremotos en Venezuela - Foto EFE y AFP
Apple

Apple anunció que “donará a los esfuerzos de ayuda en el terreno” para apoyar a Venezuela tras los terremotos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos / Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Secretario de Guerra de EE. UU. se dirige a De la Espriella: "revitalizaremos la alianza militar entre nuestros países"

Abelardo de la Espriella/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Cierran las urnas en elecciones presidenciales de Colombia: inicia conteo del que saldrá el vencedor entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Terremotos en Venezuela - Foto EFE y AFP
Apple

Apple anunció que “donará a los esfuerzos de ayuda en el terreno” para apoyar a Venezuela tras los terremotos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos / Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Secretario de Guerra de EE. UU. se dirige a De la Espriella: "revitalizaremos la alianza militar entre nuestros países"

Abelardo de la Espriella/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Cierran las urnas en elecciones presidenciales de Colombia: inicia conteo del que saldrá el vencedor entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Evento de música electrónica | Foto Canva
Colombia

Medellín se prepara para Ritvales 2026, uno de los festivales de música electrónica más importantes de Latinoamérica

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano y Nicolás Maduro, dictador venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Bad Bunny se reunió con el papa León XIV - EFE
Papa

"Debió tirar más fotos": el Vaticano asegura que Bad Bunny se reunió con el papa León XIV, pero no publicó imágenes del encuentro

Rescates en Venezuela - Captura de video
Terremoto en Venezuela

Este es el potente dispositivo tecnológico que usan equipos de rescate de EE. UU. en Venezuela: tiene un sensor acústico que detecta el más mínimo sonido desde golpes, rasguños y voz a través de concreto y escombros

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre