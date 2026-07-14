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Martes, 14 de julio de 2026
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Donald Trump

Atención Venezuela: Trump hablará el jueves de "elecciones libres y justas" en un discurso del que se sabe poco

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Aunque no dio detalles si se trata sobre el futuro de Venezuela, el anuncio ocurre en medio de fuertes pedidos de unos comicios libres y justos para sacar a la dictadura chavista del poder.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el próximo jueves dará un discurso sobre el voto "libre y justo", sin embargo, no ofreció grandes detalles.

Según expertos en política, aparentemente, el presidente estaría redoblando sus cuestionadas afirmaciones de que ganó las elecciones de 2020.

Medios estadounidenses aseguran que su discurso podría abordar nuevos informes de inteligencia desclasificados que, según la Casa Blanca, revelarían planos de naciones extranjeras para interferir en los comicios que Joe Biden ganó hace seis años.

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El discurso de Trump a la nación en horario estelar a las 21:00 de Washington DC el jueves.

Al preguntarle si su discurso trataría sobre las "máquinas electorales y la integridad" de los comicios, Trump dijo a los periodistas en el Despacho Oval: "Tratará sobre ese tema, y ​​también tendremos un par de cosas más que decir. Pero prefiero guardarlo".

"Es una noticia realmente, realmente grande. Nuestro país tiene que enderezarse (...) De lo que vamos a hablar el jueves es... no hay nada más importante, porque sin elecciones libres y justas, no tienes país. También hablaremos de otras cosas, pero va a ser un anuncio muy grande".

El republicano insiste en las acusaciones falsas de que hubo fraude en las elecciones de 2020 y que fue el ganador.

El 6 de enero de 2021 sus partidarios irrumpieron violentamente en el Capitolio de Estados Unidos en Washington en un intento por impedir la certificación de la victoria de Biden, situación que marcó un antes y después en la política de la unión americana

Trump ha intensificado en los últimos meses las acusaciones sobre supuestos intentos de los demócratas de manipular las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Los demócratas le han respondido a Trump que él ha estado tomando medidas para hacerse con el control de las elecciones de medio mandato mediante la manipulación de los distritos electorales.

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El anuncio, además, ocurre en medio de un marcado tutelaje por parte del Gobierno Trump sobre Venezuela, que ahora sufre la tragedia por los mortíferos terremotos que dejan más de 4.700 víctimas mortales.

Los venezolanos, por su parte, esperan que la intervención de Estados Unidos lleve al país a unas esperadas elecciones justas y libres que dejen por fuera a la dictadura que ahora maneja Delcy Rodríguez.

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