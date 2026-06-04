Estados Unidos advierte una política de "tolerancia cero" al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones de derechos humanos y vínculos "perniciosos"

Ana Quintana-Lovett, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, llevará este 5 de junio una audiencia sobre Nicaragua para revisar sanciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, manteniendo todo bajo una política de “tolerancia cero”.

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La audiencia denominada “Cómo Afrontar al régimen totalitario Ortega-Murillo”, contemplará sanciones económicas y violaciones de derechos humanos.

El evento judicial de los Estados Unidos busca frenar la facilitación de la migración irregular hacia Estados Unidos, respaldar a la comunidad y organizaciones norteamericanas en territorio de Nicaragua.

Además, en el procedimiento también se tiene estimado alcanzar la desarticulación de alianzas adversarias y poner fin a los abusos contra los derechos humanos.

La funcionaria señaló a la prensa que Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua desde 2018 en un “Estado policial unifamiliar”. Además, explicó que, en 2025, la pareja se rescribió “ilegalmente” en la Constitución para elevar a Murillo a “copresidenta” sin “siquiera la apariencia de las elecciones”.

“Los dictadores han silenciado, exiliado y encarcelado en condiciones horribles a miles de opositores políticos, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Continúan las detenciones injustas”, señaló.

Quintana-Lovett explicó que “la estrategia de seguridad nacional de la Administración Trump deja claro que eliminaremos la influencia perniciosa de potencias extrahemisféricas”.

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Indicó que “los dictadores siguen estrechando sus lazos con actores malintencionados como Rusia, China, Cuba e Irán. Estas relaciones sustentan una extensa red de vigilancia con agentes del Partido Sandinista en cada barrio y ministerio”.

De esa forma, afirmó que los “Estados Unidos se mantiene firme en su compromiso de afrontar estos desafíos mediante una combinación de sanciones contundentes y presión diplomática”.