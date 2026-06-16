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Martes, 16 de junio de 2026
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Cae Maduro en Venezuela

Régimen de Venezuela firma acuerdo con General Electric y dice que es "paso histórico" para recuperar servicio eléctrico del país

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez - EFE
Desde que asumió el control del régimen, tras la captura de Maduro, Rodríguez ha presentado al Parlamento varios proyectos de reforma a leyes como la de hidrocarburos y minería.

El régimen de Venezuela y la filial local del conglomerado estadounidense General Electric Vernova firmaron el lunes un memorando de entendimiento, según imágenes transmitidas por la televisión estatal, para la restauración de generación eléctrica.

La firma se realizó en un breve acto en el Palacio de Miraflores entre el ministro para la Energía Eléctrica del régimen en Venezuela, Rolando Alcalá, el director corporativo de General Electric Vernova, Roger Martella, y el director ejecutivo de la empresa, Eric Gray.

Delcy Rodríguez dijo en el acto que ha pedido a sus equipos que el memorando "en lo más breve posible se convierta ya en el contrato para dar inicio a estos trabajos que nos va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total en los cuatro años más de 5.000 megavatios".

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Este memorando de entendimiento "es un paso histórico también para Venezuela, que podamos dar recuperación a un servicio tan esencial para la vida de un país como es el servicio eléctrico", dijo Rodríguez.

"Estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela, sostenimiento de la producción petrolera en nuestro país y que se requiere también el servicio eléctrico", agregó Rodríguez sin ofrecer detalles.

Martella dijo que quieren que los venezolanos tengan electricidad en sus casas. "Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos".

"Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y cómo podemos avanzar rápidamente y en los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional venezolano) de manera maravillosa", agregó Martella al hablar en inglés con traducción oficial al español.

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Los funcionarios y ejecutivos no dijeron cuánta sería la inversión involucrada en el eventual contrato.

Desde que asumió el control del régimen, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Rodríguez ha presentado al Parlamento varios proyectos de reforma a leyes como la de hidrocarburos y minería, ya aprobadas, que amplían la participación de la inversión privada.

Más recientemente, presentó cambios a la ley del sistema eléctrico que también propone la creación de empresas mixtas en un sector que ha estado en manos del Estado por más de dos décadas.

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