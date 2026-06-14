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Domingo, 14 de junio de 2026
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Alias Niño Guerrero

"Pudimos identificar dónde estaba y matarlo": secretario de Guerra dice que fue el régimen de Venezuela el que invitó a EE. UU. a utilizar su fuerza militar para neutralizar al Niño Guerrero

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth - AFP
Pete Hegseth - AFP
El secretario Pete Hegseth se refirió a la operación en Venezuela durante una entrevista con CBS News.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el régimen de Delcy Rodríguez fue el que invitó a EE. UU. a utilizar su fuerza militar para neutralizar al Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, en Venezuela.

Durante una entrevista con CBS News, Hegseth indicó que el régimen que dirige Rodríguez pidió la ayuda militar de Estados Unidos porque tenían una organización terrorista extranjera como el Tren de Aragua en su territorio.

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Sobre su jefe y fundador, el secretario dijo: "Pudimos identificar dónde estaba y matarlo, así como mataríamos a Al-Qaeda o Isis. ¡Tratamos a estas organizaciones terroristas extranjeras de la misma manera!".

En la misma entrevista, fue cuestionado si se podrían esperar operaciones similares como la ejecutada en Venezuela para matar al jefe del Tren de Aragua en otros países de la región como Ecuador y Guatemala.

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"Sí, deberían. Se llama la Coalición de las Américas Contra los Cárteles... La estamos formando con gobiernos socios de toda Centroamérica y Sudamérica para ir tras, derrotar y destruir organizaciones terroristas extranjeras...", señaló.

La muerte de Niño Guerrero fue confirmada el viernes por el presidente Donald Trump, quien aseguró que el Comando Sur de Estados Unidos había realizado un ataque "rápido y letal" contra el jefe del Tren de Aragua en territorio venezolano.

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Posteriormente, el régimen chavista confirmó que Héctor Rusthenford Guerrero Flores había sido "neutralizado" y que hubo "enfrentamientos" con integrantes de "estructuras de delincuencia organizada" en el sureste del estado Bolívar.

Al momento de su muerte, Washington mantenía activa una recompensa de hasta cinco millones de dólares por cualquier información que permitiera su captura.

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