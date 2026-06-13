“Venezuela es un protectorado de los Estados Unidos”: experto sobre el incremento de ventas del crudo venezolano

Después de 7 años, Venezuela alcanzó su punto más alto en exportación de petróleo, según la información compartida por el encargado de negocios de los Estados Unidos, John Barrett, en la nación caribeña.

Ante esto, desde la sede diplomática del país norteamericano en Venezuela, este acontecimiento haría parte del plan de tres fases anunciado en enero por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Para entender más detalles sobre el crecimiento significativo que ha tenido el petróleo venezolano en el mercado internacional, el programa La Tarde de NTN 24 con Nelson Baldeon, consultor en geopolítica energética.

“Venezuela vuelve a ser relevante para el mercado petrolero, pero todavía no vuelve a ser determinante; en el momento de exportaciones ayuda en el margen, pero cambia estructuralmente el balance global porque sin inversión, sin infraestructura, sin seguridad jurídica y gobernanza es muy difícil que esto suceda”, señaló.

A pesar del aumento significativo que ha tenido el petróleo venezolano, indicó: “Son pequeños pasos justamente por la necesidad de crudo que se necesita en la región, sobre todo esta región americana que de alguna manera ha estado bajo la influencia de Estados Unidos”.

Dejo claro que actualmente “Venezuela es un protectorado de los Estados Unidos”, teniendo en cuenta el papel que ha jugado la nación norteamericana.

Teniendo en cuenta que ahora la Venezuela aún se encuentra a cargo de un régimen, el consultor en geopolítica energética señaló que “al régimen le gustan los dólares del petróleo; básicamente, yo creo que ese interés guía la nueva política energética de Venezuela”.

Para Nelson Baldeón, “poner la ley y justamente tener la seguridad jurídica es importante, pero en este momento, ante la demanda global de energía, es más importante dónde están los barriles de petróleo”.