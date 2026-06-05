Régimen de Venezuela habilita documento electrónico para retorno al país de venezolanos sin pasaporte

El régimen de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, habilitó un documento electrónico para que los ciudadanos en el exterior puedan regresar al país sin pasaporte.

A través de un comunicado, la aerolínea estatal Conviasa, dio a conocer que el propósito de la medida impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen es “asegurar la movilidad internacional y facilitar de manera exclusiva el retorno” a Venezuela.

El nuevo documento podrá ser descargado de la página web documentodeviaje.mppre.gob.ve, desde donde los venezolanos en el exterior podrán registrarse y solicitar la emisión del documento electrónico que permite el reemplazo del pasaporte para regresar al país.

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El documento electrónico cuenta con la fotografía del solicitante, así como un código QR que garantiza su autenticidad. Además, presenta una marca de agua detrás de los datos personales.

Esta disposición está disponible desde el pasado 1 de junio y podrán acceder todos aquellos ciudadanos venezolanos en el exterior que no cuenten con pasaporte y quieran regresar al país.

Cabe recordar que desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington ha ejercido presión sobre el régimen de Delcy Rodríguez con la apertura del mercado de hidrocarburos, así como en la oferta de vuelos desde y hacia Caracas.

Incluso, los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela se han ido reanudando paulatinamente en medio de la presión ejercida por el Gobierno de Donald Trump.

American Airlines es una de las aerolíneas que ha reanudado la ruta entre Miami y Caracas con una frecuencia de hasta dos vuelos diarios.