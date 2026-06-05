NTN24
Viernes, 05 de junio de 2026
Viernes, 05 de junio de 2026
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela habilita documento electrónico para retorno al país de venezolanos sin pasaporte

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Pasaporte venezolano - Foto: EFE
Pasaporte venezolano - Foto: EFE
A través de un comunicado, la aerolínea estatal Conviasa, dio a conocer el paso a paso para acceder al documento.

El régimen de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, habilitó un documento electrónico para que los ciudadanos en el exterior puedan regresar al país sin pasaporte.

A través de un comunicado, la aerolínea estatal Conviasa, dio a conocer que el propósito de la medida impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen es “asegurar la movilidad internacional y facilitar de manera exclusiva el retorno” a Venezuela.

El nuevo documento podrá ser descargado de la página web documentodeviaje.mppre.gob.ve, desde donde los venezolanos en el exterior podrán registrarse y solicitar la emisión del documento electrónico que permite el reemplazo del pasaporte para regresar al país.

o

El documento electrónico cuenta con la fotografía del solicitante, así como un código QR que garantiza su autenticidad. Además, presenta una marca de agua detrás de los datos personales.

Esta disposición está disponible desde el pasado 1 de junio y podrán acceder todos aquellos ciudadanos venezolanos en el exterior que no cuenten con pasaporte y quieran regresar al país.

Cabe recordar que desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington ha ejercido presión sobre el régimen de Delcy Rodríguez con la apertura del mercado de hidrocarburos, así como en la oferta de vuelos desde y hacia Caracas.

Incluso, los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela se han ido reanudando paulatinamente en medio de la presión ejercida por el Gobierno de Donald Trump.

o

American Airlines es una de las aerolíneas que ha reanudado la ruta entre Miami y Caracas con una frecuencia de hasta dos vuelos diarios.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Pasaporte venezolano

Migrantes

Vuelos

Viajes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha mentido el régimen de Delcy Rodríguez a Estados Unidos sobre El Helicoide: cambió la fachada, pero ocultó el horror

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El señor está entre la vida y la muerte”: periodista sobre el caso de José Breijo, excarcelado recientemente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Elecciones en Perú: así está el pulso de cara a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Muertes de presos en Venezuela - AFP
Presos

Informe revela que la muerte de prisioneros se disparó en Venezuela

Familiares de presos políticos exigen su liberación - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"Dos años sin abrazarlo, solo lo vi a través del vidrio 20 minutos": desgarrador relato de madre de preso político en Venezuela a quien el régimen le prometió ver a su hijo este domingo

Selección Irán - EFE
Selección de Irán

Futbolistas de la selección de Irán aún no reciben sus visas para el Mundial, según embajador del régimen iraní

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo, máximo artillero de las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo rompe récord tras ser convocado a su sexto Mundial con Portugal en el que enfrentará a Colombia

Jugadores del PSG - Foto: EFE
Champions League

El Bayern Múnich de Lucho Díaz no pudo remontar en el Allianz Arena: PSG avanzó a la final e intentará ganar su segunda 'orejona' de manera consecutiva

Muertes de presos en Venezuela - AFP
Presos

Informe revela que la muerte de prisioneros se disparó en Venezuela

Familiares de presos políticos exigen su liberación - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"Dos años sin abrazarlo, solo lo vi a través del vidrio 20 minutos": desgarrador relato de madre de preso político en Venezuela a quien el régimen le prometió ver a su hijo este domingo

Selección Irán - EFE
Selección de Irán

Futbolistas de la selección de Irán aún no reciben sus visas para el Mundial, según embajador del régimen iraní

Todd Blanche y Raúl Castro | Fotos AFP
Cuba

“Vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí”: fiscal interino de EE. UU. lanza fuerte advertencia para Raúl Castro

Secretario de Estado, Marco Rubio / Banderas de Israel y Líbano - Fotos: AFP/Canva
Negociaciones

Marco Rubio asegura que el "único obstáculo" para la paz entre Israel y Líbano es Hezbolá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre