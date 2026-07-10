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Viernes, 10 de julio de 2026
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Temblor

Caracas da una lección de civismo: evacuaciones ordenadas en Chacao tras nuevo sismo demuestran una sólida cultura de prevención

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas esperan en una calle luego de un temblor 3.9 en Caracas - Foto: EFE
Personas esperan en una calle luego de un temblor 3.9 en Caracas - Foto: EFE
Tras los movimientos telúricos de magnitudes 3.0 y 3.9 registrados este viernes en la región central en el este de Caracas, se activaron de forma inmediata los protocolos de evacuación

En la mañana de este viernes, la capital venezolana dio una demostración de organización civil. Luego de registrarse dos sismos consecutivos en la región norte del país, el primero de magnitud 3.0 al norte de Maracay y un segundo de 3.9 con epicentro en Naiguatá.

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Miles de ciudadanos en el este de Caracas aplicaron de inmediato los protocolos de seguridad para desalojar estructuras elevadas de manera pacífica y coordinada.

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A través de un video difundido en la red social X por el medio local “Impacto Venezuela”, se pudo registrar la masiva y ordenada salida de los trabajadores y residentes en el Municipio de Chacao.


Llenando las aceras y manteniendo las zonas de seguridad despejadas, la respuesta de las personas reflejó los resultados de la continua concientización sobre riesgos sísmicos en la zona metropolitana.

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Organismos de protección civil y autoridades municipales reiteraron el llamado a mantener activos los planes de contingencia familiares y empresariales. En medio de la vulnerabilidad geográfica de la región caribeña.

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