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Departamento de Guerra

El Departamento de Guerra de EE. UU. necesita 80 millones de dólares para cubrir costos de ataques en Irán, según el Wall Street Journal

junio 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Pentágono - Foto: AFP
Pentágono - Foto: AFP
En los próximos días, según el periódico, podría enviarse a los congresistas de Estados Unidos una solicitud de presupuesto suplementario completo.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos necesita 80.000 millones de dólares para cubrir los costos de la situación con el régimen de Irán, así como otros gastos no relacionados con los ataques cruzados en Medio Oriente, según informó The Wall Street Journal, citando a personas conocedoras del asunto.

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El medio con sede en Nueva York aseguró que la información fue comunicada por el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, a los legisladores en medio de una serie de llamadas telefónicas.

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En los próximos días, según el periódico, podría enviarse a los congresistas de Estados Unidos una solicitud de presupuesto suplementario completo que incluya fondos para el Departamento de Guerra, así como para prioridades no relacionadas con la defensa, como la ayuda a la agricultura y la asistencia en caso de catástrofes.

Cabe resaltar que, hasta el momento, ni el Pentágono ni la Casa Blanca se han pronunciado en alguna comunicación oficial sobre la presunta solicitud de Feinberg.

La situación con el régimen de Irán ha costado unos 25.000 millones de dólares, según ha informado recientemente la prensa local al citar fuentes del Pentágono en las primeras estimaciones de los costos de los ataques.

Sin embargo, el costo total de la ofensiva que el presidente Donald Trump inició junto a Israel el 28 de febrero para buscar, principalmente, frenar el programa nuclear del régimen iraní, sigue siendo una incógnita en el Capitolio.

Una solicitud inicial de 200.000 millones de dólares para financiación adicional, vale recordar, se topó con una fuerte oposición por parte de los legisladores contra el plan del Gobierno del presidente Donald Trump.

El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, declaró en una audiencia celebrada en abril ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes que no disponía de ninguna estimación del costo de los ataques, al tiempo que defendía la solicitud de Trump de un presupuesto militar anual de 1,5 billones de dólares.

El presupuesto propuesto, entretanto, refleja las prioridades republicanas de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, en las que el partido intentará mantener el control del Congreso.

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No obstante, se enfrenta a una creciente inquietud entre los votantes por el aumento del costo de la vida, los elevados precios de la energía y la carga financiera que ha supuesto la situación con el régimen iraní, cuyo programa nuclear pretende ser frenado por Washington.

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