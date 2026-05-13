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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Maluma

Maluma ofrece este jueves concierto gratuito en esta ciudad por el lanzamiento de su nuevo álbum: esta es la hora y fecha

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Maluma | Foto EFE
Maluma | Foto EFE
El artista reveló que el álbum ostenta grandes colaboraciones con cantantes nacionales e internacionales.

Maluma anunció en sus redes sociales un concierto gratuito como lanzamiento de su nuevo álbum denominado “Loco x Volver”, proyecto que, de acuerdo con las declaraciones del artista, representa etapas íntimas y personales de su carrera artística.

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“Era volver a mí. Este álbum fue un proceso de sanación muy bonito que hice en mi vida, donde hice las paces con mi parte personal. Simplemente quiero que la gente me conozca como soy (…) Volví a mi tierra, volví a mis raíces. Al calor de la familia, se siente estar de regreso”, dijo Maluma en el medio Telemedellín.

Este álbum vendrá cargado de muchas sorpresas, ya que tendrá colaboraciones nacionales como Beéle y el fallecido Yeison Jiménez e internacionales como Arcángel, etc. “Hay vallenato, reguetón, un universo completo del Juan Luis que no conocían”, reveló el artista de 32 años.

Fecha, hora y lugar

El concierto se llevará a cabo este jueves 14 de mayo, en la icónica y emblemática Plaza Botero, en pleno centro de Medellín, el cual tendrá “artistas invitados”, según lo publicado por Maluma.

Su inicio será sobre las 4:00 de la tarde y las entradas serán totalmente gratis, para adquirirlas, tiene que ir al link que encuentra en el perfil del artista. Este paso es obligatorio, ya que “el ingreso será únicamente para las personas previamente registradas y con boleta válida”.

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Adicionalmente, la organización informó que el ingreso será únicamente para mayores de edad, así cómo restricciones relacionadas con objetos permitidos y control de acceso debido a la alta asistencia esperada.

Finalmente, cabe resaltar que este anuncio se da cuando su pareja Susana presentó con una imagen familiar, la llegada del segundo hijo del artista.

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