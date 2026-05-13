Maluma ofrece este jueves concierto gratuito en esta ciudad por el lanzamiento de su nuevo álbum: esta es la hora y fecha

Maluma anunció en sus redes sociales un concierto gratuito como lanzamiento de su nuevo álbum denominado “Loco x Volver”, proyecto que, de acuerdo con las declaraciones del artista, representa etapas íntimas y personales de su carrera artística.

VEA TAMBIÉN Kevin Flórez, Zaider y La Factoría encabezarán El Champetiza Fest 2026 en Bogotá o

“Era volver a mí. Este álbum fue un proceso de sanación muy bonito que hice en mi vida, donde hice las paces con mi parte personal. Simplemente quiero que la gente me conozca como soy (…) Volví a mi tierra, volví a mis raíces. Al calor de la familia, se siente estar de regreso”, dijo Maluma en el medio Telemedellín.

Este álbum vendrá cargado de muchas sorpresas, ya que tendrá colaboraciones nacionales como Beéle y el fallecido Yeison Jiménez e internacionales como Arcángel, etc. “Hay vallenato, reguetón, un universo completo del Juan Luis que no conocían”, reveló el artista de 32 años.

Fecha, hora y lugar

El concierto se llevará a cabo este jueves 14 de mayo, en la icónica y emblemática Plaza Botero, en pleno centro de Medellín, el cual tendrá “artistas invitados”, según lo publicado por Maluma.

Su inicio será sobre las 4:00 de la tarde y las entradas serán totalmente gratis, para adquirirlas, tiene que ir al link que encuentra en el perfil del artista. Este paso es obligatorio, ya que “el ingreso será únicamente para las personas previamente registradas y con boleta válida”.

VEA TAMBIÉN Descubren impresionante rubí de 11.000 quilates, uno de los más grandes jamás encontrados o

Adicionalmente, la organización informó que el ingreso será únicamente para mayores de edad, así cómo restricciones relacionadas con objetos permitidos y control de acceso debido a la alta asistencia esperada.

Finalmente, cabe resaltar que este anuncio se da cuando su pareja Susana presentó con una imagen familiar, la llegada del segundo hijo del artista.