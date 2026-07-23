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Jueves, 23 de julio de 2026
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Ejército de Colombia

Revelan imágenes de enfrentamiento entre el Ejército Colombiano y disidencias de las Farc en el Cauca, departamento donde sería la posesión de Abelardo De La Espriella

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejercito de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejercito de Colombia - Foto de referencia: EFE
Según el reporte del Ejército, "integrantes de esta estructura armada ilegal, vestidos de civil, estarían realizando disparos desde viviendas y otros bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

Nuevos combates se registraron este jueves 23 de julio entre tropas del Ejército Nacional de Colombia e integrantes de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. Las acciones armadas involucraron unidades militares y miembros de la estructura Carlos Patiño, quienes se enfrentan por el control del territorio en esta parte del país.

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El Ejército Nacional confirmó que las tropas de Despliegue Rápido N.° 4 se encontraban en combate en la vereda Juntas, del corregimiento de Huisitó, en el municipio de El Tambo, Cauca.

"Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, de @Ejercito_Div3, sostienen combates contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño en la vereda Juntas, corregimiento Huisito, municipio de El Tambo, #Cauca", se lee en el comunicado.

Asimismo, según lo reportado, los integrantes de la estructura armada ilegal estarían vestidos de civil y disparando desde viviendas y otros bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

"De acuerdo con información preliminar, integrantes de esta estructura armada ilegal, vestidos de civil, estarían realizando disparos desde viviendas y otros bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), generando un grave riesgo para la población civil. Asimismo, estarían instrumentalizando a miembros de la comunidad para promover asonadas e intentar obstaculizar la acción legítima de la Fuerza Pública", se afirma.

Del mismo modo, el medio de comunicación Semana publicó imágenes del enfrentamiento, en las que se observa un helicóptero del Ejército Nacional llegando a la zona y a varios integrantes de las disidencias disparando en su contra.

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Las unidades militares mantienen las operaciones en la zona con el fin de restablecer el orden y proteger a las familias residentes en el corregimiento.

En ese mismo sentido, el Ministerio de Defensa monitorea el desarrollo de los combates para coordinar las acciones correspondientes junto con las autoridades locales del Cauca.

Finalmente, cabe recordar que este sería el segundo enfrentamiento en menos de una semana, ya que el pasado 17 de julio se registró otro combate en el que estuvo involucrada la misma disidencia.

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