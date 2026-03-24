Ejército de Colombia confirma que ya fueron encontrados los cuerpos de los desaparecidos tras accidente aéreo y la cifra de fallecidos ascendió

El Ejército Nacional de Colombia confirmó este martes desde la sala de crisis instalada en Putumayo que ya fueron encontrados los cuerpos desaparecidos en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, según información obtenida por Noticias RCN.

Tras el hallazgo, las fuerzas militares informaron que la cifra de fallecidos ascendió a un total de 70, cuatro más que los que había comunicado el Ministerio de Defensa horas antes.

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Aunque el primer reporte apuntó que eran 66 los fallecidos de las más de 120 personas que estaban a bordo, este martes el saldo aumentó a 70.

Las víctimas que hasta el momento han sido identificadas son: teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, mayor Natalia Rojas Velandia, sargento Julián David González Herrera, suboficial técnico primero Javier Fernando Méndez Torres, suboficial técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes (seis tripulantes), subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez (dos policías).

La comunidad cercana a la zona de la tragedia, cabe resaltar, se unió a las operaciones de rescate y búsqueda con elementos improvisados en un acto que el Ministerio de Defensa destacó en la mañana del mismo martes.

"Ante la tragedia aérea en Puerto Leguízamo, quedó en evidencia lo que nos une como país: la solidaridad que salva vidas y no abandona a quienes nos protegen", escribió la cuenta de ese Ministerio en X.

La comunidad llegó sin dudar, con palas, baldes, cuerdas y motos, para rescatar a nuestros militares y policías. Un acto de valentía que honra a Colombia. Cuando más se necesita, Colombia responde unida. Esa es nuestra mayor fortaleza. Colombia, país de héroes", agregó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y con una tripulación debidamente cualificada.

"La aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra aproximadamente a un kilómetro y medio del aeródromo", precisó el funcionario en un comunicado. "Al momento no tenemos información o indicios de que se hubiera tratado de un atentado por parte de un grupo armado ilegal", aseguró.

Las autoridades explicaron que, debido al incendio del avión, parte de la munición transportada por los militares explotó.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Silva, precisó que el Hércules cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, y que se precipitó a tierra a los pocos minutos de despegar.

Silva comunicó que Colombia solicitó apoyo a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para investigar el accidente y establecer las causas de este.

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Imágenes difundidas por redes sociales mostraron columnas de humo y restos de la aeronave en la zona del siniestro, el más grave en la historia reciente de la aviación militar en Colombia.