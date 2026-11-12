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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Italia

Italia dio el golpe sobre la mesa tras derrotar a la Francia de Zidane en la Nations League: la 'Nazionale' ahora es líder de grupo

noviembre 12, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugadores de la selección de Italia - Foto: EFE
Jugadores de la selección de Italia - Foto: EFE
Zinedine Zidane se llevó su primera derrota al mando de 'Les Bleus'.

La selección de Italia derrotó 3-1 a Francia en el Estadio San Siro por la UEFA Nations League, propinándole al DT galo Zinedine Zidane su primer revés al mando de 'Les Bleus'.

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La 'Nazionale' asumió el liderato del Grupo A1 por diferencia de goles, igualando a los 10 puntos con el combinado francés a falta de la última jornada.

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El encuentro comenzó con intensidad y tuvo un primer momento determinante tras un fallo del guardameta Gianluigi Donnarumma, que fue aprovechado por Michael Olise para poner en ventaja a Francia en el minuto 10 (1T).

Italia reaccionó rápidamente y encontró la igualdad (1-1) al minuto 26 (1T) gracias a la anotación de Francesco Pio Esposito.

En la segunda mitad, los italianos lograron remontar el marcador. Davide Frattesi apareció al minuto 63 para marcar el segundo tanto.

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La sentencia llegó al minuto 75, cuando nuevamente Francesco Pio Esposito mandó el balón al fondo de la red.

El joven atacante, que a nivel de clubes presta servicios en el Inter de Milán, anotó por la vía del penalti en el minuto 75, estableciendo así el 3-1 definitivo.

Pio completó su doblete y se convirtió en una de las figuras principales de la victoria italiana.

Con este resultado, la selección italiana de fútbol absoluta (mayor) ilusiona a su hinchada.

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