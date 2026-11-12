Italia dio el golpe sobre la mesa tras derrotar a la Francia de Zidane en la Nations League: la 'Nazionale' ahora es líder de grupo

La selección de Italia derrotó 3-1 a Francia en el Estadio San Siro por la UEFA Nations League, propinándole al DT galo Zinedine Zidane su primer revés al mando de 'Les Bleus'.

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La 'Nazionale' asumió el liderato del Grupo A1 por diferencia de goles, igualando a los 10 puntos con el combinado francés a falta de la última jornada.

El encuentro comenzó con intensidad y tuvo un primer momento determinante tras un fallo del guardameta Gianluigi Donnarumma, que fue aprovechado por Michael Olise para poner en ventaja a Francia en el minuto 10 (1T).

Italia reaccionó rápidamente y encontró la igualdad (1-1) al minuto 26 (1T) gracias a la anotación de Francesco Pio Esposito.

En la segunda mitad, los italianos lograron remontar el marcador. Davide Frattesi apareció al minuto 63 para marcar el segundo tanto.

La sentencia llegó al minuto 75, cuando nuevamente Francesco Pio Esposito mandó el balón al fondo de la red.

El joven atacante, que a nivel de clubes presta servicios en el Inter de Milán, anotó por la vía del penalti en el minuto 75, estableciendo así el 3-1 definitivo.

Pio completó su doblete y se convirtió en una de las figuras principales de la victoria italiana.

Con este resultado, la selección italiana de fútbol absoluta (mayor) ilusiona a su hinchada.