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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Siria

EE. UU. comenzó a retirar la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo: "Beneficia no solo a la región, sino al mundo entero"

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Siria - Canva
Siria - Canva
La revocación de tal designación se da luego de una orden ejecutiva del presidente Trump del 30 de junio de 2025.

El Departamento de Estado aseguró este miércoles 8 de julio que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó al Congreso sobre la intención de revocar la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo (SST, por sus siglas en inglés), esto tras un período de notificación previa de 45 días.

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“Hoy, el presidente Trump informó al Congreso de su intención de revocar la designación de Siria como Estado Patrocinador del Terrorismo. Este paso histórico abre nuevas posibilidades para la oportunidad económica y la recuperación, brindando al pueblo sirio una oportunidad de grandeza”, escribió en X el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Según indicó el Departamento de Estado en un comunicado, el levantamiento de sanciones contra el país de Medio Oriente “impulsará el comercio y la inversión internacionales”. Además, “le brindará la oportunidad de reconstruirse y abrirá un nuevo capítulo para el pueblo sirio”.

“Una Siria estable y unificada, en paz consigo misma y con sus vecinos, beneficia no solo a la región, sino al mundo entero”, escribió el departamento en el comunicado.

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La revocación de tal designación se da luego de una orden ejecutiva del presidente Trump del 30 de junio de 2025, “que ordenaba el levantamiento de las sanciones contra Siria, los cambios positivos y las medidas antiterroristas emprendidas por el gobierno sirio bajo el mandato del Presidente Ahmed al-Sharaa, y las garantías formales proporcionadas por el Presidente al-Sharaa de que Siria no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro”.

Con el anuncio, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que “se conmemora un hito significativo en la revitalizada relación bilateral entre Estados Unidos y Siria, así como en la historia de Siria como nación”.

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