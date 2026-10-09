Río Guaire quedó a dos metros de su nivel máximo y activó las alertas en Baruta: el alcalde del municipio hizo un llamado a la calma

Darwin González, alcalde del municipio Baruta, exhortó a los ciudadanos amantener la calma ante el aumento del caudal del río Guaire, provocado por las intensas precipitaciones asociadas al paso de la onda tropical número 55.

En entrevista con el medio de comunicación Unión Radio, González mencionó: "El caudal se va llenando rápidamente porque el embaulamiento indudablemente abajo es más fino y él va abriendo; este último metro, el más alto, es bastante más difícil que llegue a salirse".

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Según reportes difundidos el jueves 8 de octubre, el nivel del río se encontraba a unos dos metros de alcanzar su límite máximo.

Ante esta situación, las autoridades municipales activaron medidas preventivas y mantienen bajo vigilancia varios sectores vulnerables para evitar posibles incidentes.

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Entre las zonas que permanecen bajo monitoreo están las riberas del río en Colinas de Bello Monte, Las Mercedes y el norte de El Cafetal.

Por el momento, la Onda Tropical número 55, la cual ha causado varios estragos, continúa su desplazamiento por Venezuela y avanza desde la zona central hacia el occidente del país.

Así lo comunicó en un reciente reporte el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

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"El sistema interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica", indicó el organismo.

Según la instancia, la onda tropical se moviliza a una velocidad cercana a los 30 kilómetros por hora.