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Domingo, 24 de mayo de 2026
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Ataque a Ucrania

Rusia atacó Kiev con poderoso misil hipersónico Oreshnik y provocó indignación mundial: "Están completamente locos", expresó Zelenski

mayo 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataques rusos en Kiev. (EFE)
Ataques rusos en Kiev. (EFE)
Autoridades locales registraron que al menos cuatro personas murieron en medio de los ataques rusos.

Rusia lanzó un bombardeo masivo contra Kiev que mató a cuatro personas, informaron las autoridades ucranianas el domingo, uno de los ataques más intensos de la guerra en el que Moscú utilizó un misil hipersónico Oreshnik.

Periodistas de AFP en Kiev escucharon varias series de explosiones que hicieron temblar los edificios de la capital este domingo de madrugada, en un ataque en el que se emplearon 600 drones y 90 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dos personas murieron en la ciudad y decenas resultaron heridas. Las autoridades de la región de Kiev registraron otros dos muertos.

A lo largo del día, las imágenes captadas en la capital mostraban a los equipos de rescate extinguiendo incendios y rebuscando entre los escombros de viviendas, centros comerciales, museos, teatros, escuelas y universidades gravemente dañados.

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Los sistemas de defensa aérea interceptaron 549 de los drones y 55 de los misiles lanzados, según la Fuerza Aérea.

Las explosiones hicieron temblar un edificio residencial cerca del distrito gubernamental, mientras decenas de personas se refugiaban en una estación de metro subterránea en el centro de la ciudad.

Sofia Melnichenko, de 21 años, pensaba que estaba a salvo, "pero entonces se oyeron tres fuertes explosiones y, tras la cuarta, el techo del metro empezó a desmoronarse", explicó a AFP. "Reinaba el caos total. Los niños empezaron a gritar, la gente estaba presa del pánico", añadió.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, indicó que Rusia utilizó un misil hipersónico Oreshnik y que 69 personas fueron heridas en la capital.

"Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas, y él [Putin] lanzó su 'Oreshnik' contra Bila Tserkva", en la región de Ucrania, denunció Zelenski en Telegram. "Están completamente locos", apostilló.

El presidente ruso, Vladimir Putin, había amenazado con tomar represalias por un ataque ucraniano contra un liceo en una región ucraniana ocupada por Moscú.

El ejército ruso confirmó que lanzó un misil Oreshnik y afirmó que lo hizo "en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra infraestructuras civiles en territorio ruso".

Sin embargo, negó haber atacado a civiles y aseguró que había atacado puestos de mando del ejército y los servicios de inteligencia ucranianos.

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Según las autoridades ucranianas, los bombardeos rusos también dejaron doce heridos en la región de Járkov, en el noreste del país; 11 en la de Cheraski (centro) y siete en la Dnipropetrovsk (este).

"El terror contra civiles no es fuerza. Es desesperación", denunció en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que el uso de misiles Oreshnik "constituye una táctica política de intimidación", mientras que el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, lo calificó de "escalada temeraria".

También condenaron los ataques la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quien consideró que son una muestra de la "huida hacia adelante" de Moscú.

Horas antes, el sábado, tanto el presidente Zelenski como la embajada estadounidense en Kiev habían advertido sobre un inminente y masivo ataque ruso contra el país.

Moscú ya había utilizado el misil Oreshnik en dos ocasiones desde el inicio de su invasión de Ucrania en febrero de 2022: en noviembre de 2024 contra una fábrica militar, y en enero de 2026 contra una fábrica aeronáutica en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras de la OTAN.

En ambos casos, los misiles no llevaban ojivas nucleares. Putin había prometido una respuesta militar tras un ataque de drones ucranianos contra edificios educativos de Starobilsk, en territorio ucraniano ocupado por Moscú, en la noche del jueves, que dejó 21 muertos.

Kiev negó haber apuntado contra objetivos civiles y afirmó que atacó a una unidad rusa de drones estacionada en la región.

Las negociaciones para poner fin al conflicto, bajo mediación estadounidense, están suspendidas desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por bombardeos contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

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