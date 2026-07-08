Venezolano encontró el cadáver de su hermano bajo las ruinas de un edificio en La Guaira, pero asegura que le están cobrando dinero para remover los escombros con maquinaria

Tras la tragedia que enluta a Venezuela por cuenta de los devastadores terremotos, muchas son las historias desgarradoras que se han registrado.

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Por ejemplo, se dio a conocer recientemente que un hombre encontró el cadáver de su hermano bajo las ruinas del edificio Coral Bella, en Caraballeda, La Guaira, pero asegura que le están cobrando dinero para remover los escombros con maquinaria pesada.

"Me llamo Boby, no sé si conocen a mi hermano, pero mi hermano está ahí ahorita, le descubrimos la pierna y parte de la cadera, lo tapamos con la cobija para que los animales no se lo coman", expresó el hombre en medio de su resignación.

Luego, añadió: "Me están pidiendo una máquina, necesitamos una máquina, pero me están cobrando por mover no sé cuántos metros cúbicos, y eso no puede ser, vale, necesito la ayuda, la colaboración, sin que me estén cobrando".

De momento, sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos. El régimen en cabeza de Delcy Rodríguez reporta 3.685 decesos.

De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también ha dejado más de 16.740 heridos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Tras la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para remover los escombros.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador.

Cabe subrayar que este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política de dicho territorio.