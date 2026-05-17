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Domingo, 17 de mayo de 2026
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Guerra en Ucrania

Ucrania lanza ataque con 600 drones a Rusia como respuesta a bombardeos ordenados por Putin que dejaron 24 muertos

mayo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Drone ucraniano (AFP)
Drone ucraniano (AFP)
Zelenski agregó que esta vez le están "diciendo claramente a los rusos: su Estado debe poner fin a su guerra".

Rusia afirmó este domingo que Kiev bombardeó su territorio con 600 drones que provocaron la muerte de cuatro personas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que esta respuesta estaba "totalmente justificada" tras los últimos ataques rusos contra su país.

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El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus sistemas antiaéreos derribaron 556 drones durante la noche hasta la madrugada del domingo. Otros 30 drones fueron interceptados en uno de los bombardeos ucranianos más masivos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Según el Kremlin, los ataques ucranianos tuvieron lugar sobre 14 regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, precisó la misma fuente en la plataforma de mensajería rusa Max.

El presidente ucraniano afirmó que el ataque con drones de Kiev contra Rusia estuvo "totalmente justificado", días después de un ataque ruso que dejó 24 muertos en Kiev.

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"Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y comunidades están totalmente justificadas", indicó en redes sociales.

Zelenski agregó que esta vez le están "diciendo claramente a los rusos: su Estado debe poner fin a su guerra".

La prioridad de Ucrania "sigue siendo el refuerzo constante del uso de capacidades de ataque de largo alcance lo máximo posible, contra un amplio abanico de objetivos militares", declaró el comandante de las Fuerzas de Vehículos No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi.

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