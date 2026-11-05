Dirigente de Vente Venezuela exige la captura de Diosdado Cabello y que sea entregado a la justicia de EEUU: "Es un criminal"

Jorge Vergara, dirigente del partido político Vente Venezuela exigió que el número 2 del régimen Diosdado Cabello sea capturado y entregado a la justicia de Estados Unidos. Hay una recompensa millonaria por su captura y a pesar de esto, él sigue con una agenda pública. “Exijo que Diosdado cabello, acusado en 2020 por la Fiscalía de Estados Unidos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, sea entregado a la justicia y responda ante un tribunal por el daño que le hizo a Venezuela”, escribió el dirigente en su cuenta de X.