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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Canadá

“Sería irresponsable no prepararse”: Primer ministro canadiense evalúa el riesgo de una acción militar de EE. UU.

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Primer ministro de Canadá-Foto: EFE
Primer ministro de Canadá-Foto: EFE
El primer ministro catalogó una eventual incursión norteamericana como un escenario de baja probabilidad pero de consecuencias graves.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció públicamente que su gabinete evaluó la posibilidad de una eventual acción militar conducida por Estados Unidos en suelo canadiense, fundamentando dicha revisión institucional en la retórica del presidente Donald Trump sobre transformar al país vecino en el “estado 51” de la unión americana.

Durante una entrevista concedida a The New York Times, el jefe de Gobierno calificó la hipótesis defensiva como un “riesgo extremo”, término empleado en la administración de riesgos para definir acontecimientos de remota ocurrencia pero de impacto catastrófico.

Aunque el mandatario evitó detallar las conclusiones de los análisis gubernamentales, enfatizó que la responsabilidad del cargo exige prever escenarios límites ante la escalada de tensiones bilaterales.

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“Creo que en estos cargos uno tiene la responsabilidad de analizar riesgos extremos. Es simplemente gestión de riesgos. No es el escenario base, pero sería irresponsable no prepararse”, declaró el primer ministro Mark Carney tras ser interrogado sobre el deterioro de la relación estratégica con Washington.

Las declaraciones de Carney se alinean con los informes sobre la formulación de modelos teóricos desarrollados por las Fuerzas Armadas canadienses para responder a una hipotética invasión.

Ante la asimetría de capacidades operacionales, la doctrina militar contemplaría una fase de defensa irregular fundamentada en sabotajes, acciones con aeronaves no tripuladas y emboscadas tácticas.

​A pesar de los roces en materia de defensa e intercambio económico, la administración de Ottawa mantiene canales diplomáticos abiertos con la Casa Blanca, mientras acelera la revisión de compras militares y promueve la diversificación de sus alianzas estratégicas con socios de Europa.

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El pronunciamiento del primer ministro evidencia el nivel de prevención sin precedentes en la frontera norte, reconfigurando la postura de seguridad nacional canadiense frente a su histórico aliado continental.

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