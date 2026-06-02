"Si dice que no, no importa; nuestra democracia resistió a Petro, que es peor que el covid": María Fernanda Cabal

En las últimas 48 horas, el presidente de Colombia no ha reconocido los resultados de la primera vuelta presidencial en la que el candidato Abelardo de la Espriella fue la gran sorpresa.

La senadora colombiana María Fernanda Cabal conversó sobre esto en el programa La Noche de NTN24, en donde explicó que el triunfo de Abelardo de la Espriella hay que verlo como un fenómeno porque "es un outsider, no viene de la clase política, no viene de los planes políticos y su campaña entendió que en un ambiente tan polarizado, lo que se fue hace cuatro años hacia la izquierda por simples leyes de la física, ese péndulo gira hacia la derecha; eso no lo entendió mi partido".

Y comentó durante la entrevista que "los actos de fuerza que él (Petro) trae a las calles son el miedo que quiere generar en el ciudadano que quiere ser libre… Nunca esperaron perder en primera vuelta".

"Se sabe que cuando Gustavo Petro entra en angustia existencial, le da por trinar unos trinos larguísimos completamente desfasados de la realidad. Él está leyendo una lectura imaginaria y está inventando, que es lo que hace", continuó diciendo.

Asimismo, Cabal hizo un llamado y afirmó: "no podemos tener miedo, porque lo que pretende Petro es que la gente no salga y hay que salir porque los comunistas adoran el mecanismo democrático para llegar al poder y quedarse de forma permanente y eterna".

Además, se refirió a lo que ha dicho el Gobierno de Estados Unidos sobre el mencionado asunto, diciendo: "Ha sido muy claro Bernie Moreno diciendo que no van a aceptar un triunfo con fraude del candidato de Gustavo Petro".

"La claridad que ha expresado la administración Trump frente al mundo con un presidente con carácter y determinación que cambió la geopolítica mundial tiene que ser un mensaje contundente para las intenciones de Petro y de sus socios", sentenció.