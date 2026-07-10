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Viernes, 10 de julio de 2026
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Copa América

¿Ya está todo planeado? Este sería el país que repetiría como anfitrión de la Copa América que se jugará en 2028

julio 10, 2026
Por: Diana Pérez
Trofeo de la Copa América 2024-Foto: AFP
Trofeo de la Copa América 2024-Foto: AFP
Esto contaría con el respaldo de la Concacaf, confederación que volvería a participar en esta nueva edición de la Copa América.

El Mundial de 2026 está llegando a su recta final y es por esa razón que el mundo del fútbol ya esta poniendo su mirada en el siguiente gran torneo.

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La Copa América de 2028, la cual se da dos años después del Mundial, parece ya estar adelantando sus preparativos por parte de la Conmebol.

De lo primero que se está hablando es qué país sería el anfitrión del importante torneo y aunque aún no existe información oficial sobre la sede, varios medios internacionales aseguran que tanto la Conmebol como la Concacaf no ven problema con que Estados Unidos repita como anfitrión de la Copa América.

Esto porque según los medios internacionales, Estados Unidos se adelantó a otras candidaturas y debido al éxito que tuvo la edición de 2024, en la que Argentina resultó campeona, los organizadores no ven con malos ojos que repita como anfitriona.

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Esto contaría con el respaldo de la Concacaf, confederación que volvería a participar en esta nueva edición de la Copa América.

Por un tema de rotación el próximo país en ser anfitrión sería Ecuador, pero las condiciones socio-económicas que vive la nación podrían arruinar esto.

Además, otros países que podrían ser elegibles como sede para el torneo como Argentina, Chile o Colombia no estarían siendo tomados en cuenta por la inestabilidad de su moneda, mientras que Brasil no podría repetir tras ser anfitriona en 2019 y 2021.

El formato es otra de las cosas que se estaría evaluando seriamente, ya que se tiene pensado que se mantenga el mismo que se manejo la edición de 2024, es decir, 10 selecciones de Conmebol y seis equipos de la Concacaf que se clasificaron a la Liga de Naciones o por criterios que decida la confederación.

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