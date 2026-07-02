Colombia brilla dentro y fuera de la cancha: Shakira celebra su conquista del top 1 global con 'Dai Dai'

Shakira se mantiene como la artista latinoamericana más escuchada del mundo tras haber conquistado el Top 1 global con su canción 'Dai Dai' en la que colaboró con el ícono africano Burna Boy para el que es el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El sencillo es el más escuchado en Spotify a nivel global y lideró el Billboard Global Chart en la semana del 30 de junio, un nuevo logro que deja en evidencia la importante presencia de Colombia dentro y fuera de la cancha.

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Y es que la selección Colombia logró clasificarse a los dieciseisavos de final de la máxima cita tras lograr el liderato de su grupo, que compartió con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Ese importante desempeño en el terreno de juego se reflejó pocos días después de que Shakira protagonizara con 'Dai Dai' el show inaugural del Mundial que este año se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Lanzado el 14 de mayo, 'Dai Dai' no solo es la canción oficial del Mundial, sino que fue compuesta en beneficio del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa creada para recaudar $100 millones destinados a financiar proyectos educativos.

La canción es una poderosa fusión de ritmos latinos y pop —característicos de la barranquillera— con el magnetismo del afrobeat nigeriano, originado a finales de los años 60.

'Dai Dai' habla de superación, de la celebración del deporte rey y de la unión a través de la pasión, mientras que rinde tributo a algunas de las máximas figuras del fútbol como Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El 'Pibe' Valderrama, Iniesta, David Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Mohamed Salah.

Antes de llegar al puesto #1 del Spotify Top Global Songs, 'Dai Dai' ya había escrito un capítulo en los libros de la historia musical y deportiva.

El videoclip oficial supera los 297 millones de visualizaciones y la pieza sonora alcanza los 500 millones de reproducciones globales en plataformas digitales.

Shakira, además, superó recientemente los 99 millones de escuchas mensuales en Spotify y estableció un récord para cualquier artista femenina latinoamericana en la historia de la plataforma.

Actualmente, Shakira se encuentra en la segunda etapa en Estados Unidos de su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', con la que ha recorrido el país en una edición especial mundialista.

Su paso por la unión americana comenzó poco después de su muy esperado regreso a Brasil, donde ofreció un histórico concierto gratuito en Copacabana que reunió a más de 2 millones de espectadores.

Antes de dirigirse a España con la residencia europea de 'Las Mujeres Ya No Lloran', Shakira coprotagonizará el Espectáculo de Medio Tiempo de la final del Mundial el domingo 19 de julio junto a Madonna y BTS.

Por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, la final contará con un espectáculo de medio tiempo que unirá a artistas de talla mundial para un momento único en la intersección de deporte, cultura y propósito, con el fin de apoyar al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.