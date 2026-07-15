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Miércoles, 15 de julio de 2026
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FIFA

La razón por la que la FIFA modificará el tiempo de descanso en la final del Mundial 2026 por primera vez en la historia

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Por primera vez, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha decidido extender la duración del entretiempo a 30 minutos, siguiendo un modelo similar al del famoso Super Bowl norteamericano.

El próximo 19 de julio, el Estadio Nueva York, Nueva Jersey será testigo de la gran final del Mundial 2026, un evento que no solo promete emociones en el campo de juego, sino también un show de entretiempo sin precedentes.

Por primera vez, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha decidido extender la duración del entretiempo a 30 minutos, siguiendo un modelo similar al del famoso Super Bowl norteamericano. Este cambio ha generado una ola de opiniones divididas entre los fanáticos y analistas del deporte.

La razón detrás de esta decisión inédita es la inclusión de un elenco de artistas de renombre internacional, como Madonna, BTS, Shakira, Coldplay, Justin Bieber y Burna Boy, quienes se encargarán de ofrecer una experiencia musical inolvidable.

Carlos Villaplana, portavoz de la FIFA, señaló que "la intención es ofrecer un espectáculo sin cortes que enriquezca la experiencia del Mundial". Sin embargo, esta medida ha levantado polémica entre quienes consideran que prioriza el espectáculo sobre el rendimiento deportivo.

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El anuncio ha generado preocupación entre los aficionados al fútbol, quienes argumentan que un entretiempo más largo podría afectar el ritmo del juego y el rendimiento de los jugadores, quienes podrían perder el calor del momento.

A pesar de la controversia, los preparativos para la final están en plena marcha. España ya logró su boleto al vencer 2-0 a Francia en la primera semifinal, disputada el 14 de julio.

Los goles de Oyarzabal y Pedro Porro sellaron una victoria convincente para los dirigidos por Luis de la Fuente. Ahora, esperan a su rival, que surgirá del duelo entre Argentina e Inglaterra, programado para el 15 de julio en el Estadio Atlanta.

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