Contundente advertencia desde Estados Unidos sobre el proceso electoral en Colombia: "Petro mentiría con tal de mantenerse en el poder"

El senador republicano Rick Scott lanzó duras críticas contra el presidente colombiano Gustavo Petro y advirtió sobre posibles amenazas a la democracia en Colombia durante una entrevista con el programa La Noche de NTN24, en la que además expresó su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial.

"No creo que Petro nunca reconozca una elección en la que alguien que es similar a él no gana", afirmó Scott al ser consultado sobre las denuncias del mandatario colombiano respecto al proceso electoral.

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El legislador estadounidense calificó a Petro como "un socialista" y aseguró que "ha sido horrible para la gente de Colombia y para las relaciones con los Estados Unidos".

Además, Scott expresó su satisfacción por el triunfo de De la Espriella en primera vuelta y manifestó su esperanza de que gane "en grande" en la segunda ronda para obtener "un presidente al que sí le importa la gente de Colombia y que se enfoca en la democracia y la libertad para todos".

Respecto a las acusaciones de supuesto fraude planteadas por Petro, el senador fue contundente: "Él quiere poder. Él quiere que personas como él estén en poder. Él quiere destruir la democracia de Colombia".

"Sus amigos son personas como Maduro, Díaz-Canel, Raúl Castro, personas que destruyeron sus países. Eso es lo que él quiere. Así que aprecio a la gente de Colombia que viene a votar frente a la violencia y a la inseguridad, todas estas cosas", dijo.

Sobre el despliegue de Estados Unidos de más de 80 observadores electorales en terreno, el legislador aseguró que "lo que se ha informado es que hubo violencia, hubo amenazas, hubo inseguridad".

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"Petro va a hacer todo lo que pueda para asegurarse de ganar la elección. Él mentiría con tal de mantenerse en el poder. Así que los Estados Unidos, la comunidad internacional tiene que ser activa, hay que asegurarse de que hay transparencia, una elección libre y justa", agregó.

Consultado sobre la posible respuesta del presidente Donald Trump si Petro no reconoce los resultados, Scott afirmó que la administración estadounidense "reconocerá al nuevo presidente de Colombia", siempre que se trate de una "elección legítima".

"Ahora, si es como Venezuela, donde no hubo una elección legítima, no deberíamos reconocerla, pero espero que la elección colombiana sea una elección que podamos reconocer y que haya oportunidades para la transparencia. Pero hay que asegurarnos de que no haya violencia, que la gente pueda votar".

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Sobre el candidato petrista Iván Cepeda, el senador advirtió que "va a llevar el mismo camino que Petro, intentando llevar el país "por el camino de Venezuela o Cuba".

"Si no quieres derechos, si no quieres oportunidad, si quieres que el gobierno tome todos tus recursos, destruya tu economía, entonces Cepeda es tu candidato", resaltó.

En contraste, describió a De la Espriella como la opción para quienes quieren "oportunidades para su familia, un mejor sistema de educación para sus hijos, más seguridad y una mejor relación con los Estados Unidos".

Finalmente, ante un eventual rechazo de Petro a reconocer una victoria de De la Espriella, Scott señaló que será importante que Estados Unidos y la comunidad internacional reconozcan al nuevo presidente electo para que "Petro se vuelve completamente irrelevante".