"Si Ucrania arde, su Moscú también arderá": Zelenski tras ataque masivo con drones que dejó graves incendios en la capital rusa

Ucrania lanzó este jueves su mayor ataque con drones contra Moscú de los dos últimos años, lo que provocó incendios en la capital rusa y sus alrededores y perturbó los principales aeropuertos, con cientos de vuelos retrasados.

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"Si Ucrania arde, Moscú también arderá", afirmó este jueves el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después del ataque.

Kiev lanzó decenas de drones contra Moscú, que incendiaron una refinería, provocaron aparatosas columnas de humo en la ciudad y la cancelación de cientos de vuelos en sus aeropuertos.

"Lo más importante es que el pueblo ruso empieza a sentir que es un hombre, Putin, quien libra esta guerra, mientras que la gente ordinaria paga el precio", afirmó Zelenski en un mensaje de audio mandado a la prensa.

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"Nosotros no queremos esta guerra y jamás la hemos querido (...) Pero si Ucrania arde, su Moscú también arderá", amenazó.

La agencia estatal rusa TASS afirmó que es el mayor ataque contra Moscú en al menos dos años. Se produce un día después del cierre de la cumbre del G7, en la que el grupo acordó aumentar la presión contra Rusia para terminar la guerra.

El ataque ucraniano con drones obligó a cerrar los aeropuertos de Moscú durante horas, y a retrasar cientos de vuelos.

El más importante, Sheremétievo, anunció que tuvo que evacuar a los pasajeros a "lugares seguros" durante el ataque, antes de poder reabrir sobre las once de la mañana (08H00 GMT).

Otro dron se estrelló contra un edificio de apartamentos en la zona de Zhukovski. Los restos de otro aparato causaron un incendio en un centro comercial cerca de la capital, añadió el gobernador regional, Andréi Vorobiov.

El martes, otro ataque ucraniano con aeronaves no tripuladas contra la misma refinería MNPZ, que cubre más de un tercio de las necesidades de combustible de la capital rusa, provocó un incendio y daños.

Las defensas antiaéreas abatieron 180 drones que se acercaban a Moscú, según el alcalde Sobianin. El Ministerio de Defensa aseveró haber interceptado más de 500 drones ucranianos en todo el país durante la madrugada.