España y Francia combaten a contrarreloj los incendios ante nueva ola de calor

Los bomberos de España y Francia viven horas críticos este martes para contener incendios forestales de proporciones históricas que han convertido en un infierno la vida de miles de personas, antes de la llegada de una nueva ola de calor.

Días de angustia dieron paso a un optimismo moderado en las últimas horas en ambos países, que suman más de 120.000 hectáreas quemadas en estos fuegos, cientos de casas destruidas y cientos de miles de habitantes y turistas desalojados.

El Gobierno español mantiene desde la semana pasada la emergencia nacional ante algunos de los peores incendios forestales de la historia, que arden en la región de Madrid, las provincias aledañas de Ávila y Toledo y en Castellón, en el este del país.

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"Hoy podemos estar un poco más tranquilos", pero "estamos en unas horas críticas, hablamos de un momento fundamental en el que es necesario trabajar para adelantarse a la llegada de una nueva ola de calor", declaró este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la televisión pública.

Los servicios meteorológicos de los dos países prevén un aumento de las temperaturas, acompañado de viento y brisas que podrían avivar de nuevo el brasero.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró este martes que el país empieza a ver la luz al "final del túnel", aunque quedan "horas especialmente complejas" por delante.

En Francia, el megaincendio que arrasó 42.000 hectáreas (unas dos veces la ciudad de Buenos Aires) en el suroeste, cerca de Burdeos, está "estabilizado", pero el aumento previsto de temperaturas lo puede agravar.

Las autoridades desalojaron este martes a otras 4.000 personas de alojamientos turísticos de Lacanau, que engrosan la lista de 220.000 evacuados desde el 22 de julio por este incendio, el peor desde 1949.