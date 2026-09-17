"Mi esposo es incómodo para la dictadura": esposa del periodista nicaragüense Luis Galeano

Han pasado tres días desde la detención del periodista nicaragüense Luis Galeano por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) mientras trabajaba como conductor en Florida. Para hablar sobre este tema, Deykell Santamaria, esposa del periodista Luis Galeano, conversó con NTN24, en donde contó que su esposo la llamó y le dijo: "estoy retenido por migración y ya sabes lo que vas a hacer. Llama a todos los periodistas para que publiquen la noticia de mi situación".