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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Diego Maradona

Diego Maradona pudo haber mejorado en 48 horas con un diurético, aseguró médico en juicio por la muerte del exfutbolista

mayo 14, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Mural de diego Maradona (AFP)
Mural de diego Maradona (AFP)
El médico que atendió al legendario 10 de la selección Argentina señaló que veía pacientes en la misma condición del ‘10’ diariamente en terapia y mejoraban.

Un médico que trató a Diego Maradona y luego presenció su autopsia aseguró que el ídolo podría haber mejorado en 48 horas si se le hubiera suministrado un diurético, en el juicio en Argentina por la muerte del 'Diez' en 2020.

"Tenía líquido en el pericardio, en la pleura, en el abdomen", dijo el intensivista Mario Schiter. "(Con un diurético) en aproximadamente 48 horas tendría que haber estado francamente mejor", dijo el experto que atendió a Maradona a principios de los 2000 y luego participó como veedor en la autopsia en 2020.

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El médico dijo que veía "pacientes así diariamente en la terapia intensiva, que llegan con insuficiencia congestiva".

"Los descargamos de volumen con diuréticos y después de 12 horas ya están en el domicilio", aseguró.

Schiter declaró durante casi cinco horas en la décima audiencia del juicio que se lleva a cabo en San Isidro, 30 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Su testimonio se sumó a los de la decena de expertos que señalaron que Maradona tenía "agua por todas partes" a la hora de morir, por la cantidad de edemas encontrados en su cuerpo.

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El campeón del mundo con Argentina en 1986 murió de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre de 2020 cuando atravesaba una internación domiciliaria por una neurocirugía sin complicaciones realizada tres semanas antes.

El principal acusado, el neurocirujano y médico de cabecera del 'Diez', Leopoldo Luque, protagonizó un escándalo que terminó con la abrupta suspensión de la sesión del día.

Luque reprodujo el video de la autopsia del exfutbolista sin avisar las imágenes que contenía. En la sala estaba presente una de las hijas del ídolo, Gianinna, quien no alcanzó a retirarse de la audiencia antes de que se exhibieran imágenes del cadáver de su padre.

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Al proyectarse el video del cuerpo sin vida del ídolo, Gianinna Maradona corrió hacia la salida gritando "¡Sos un hijo de puta!".

Durante las audiencias, a las que Gianinna asiste con frecuencia, suelen reproducirse este tipo de imágenes. Pero los abogados siempre avisan con anterioridad para que ella pueda retirarse de la sala.

Además de Luque, otros seis profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que implica que eran conscientes de que su accionar podía llevar a la muerte. Podrían enfrentar hasta 25 años de prisión. Una octava acusada será juzgada aparte en un juicio con jurados.

Este es el segundo juicio. El primero fue anulado en 2025 por una jueza que realizaba un documental clandestino.

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