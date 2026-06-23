"Terminó el asunto, en Colombia no hay demora": exfiscal Francisco Barbosa anticipa que el CNE reconocerá pronto a Abelardo de la Espriella como presidente

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación en Colombia, aseguró en La Tarde de NTN24 que "hoy (martes) en la noche o mañana (miércoles) el Consejo Nacional Electoral reconocerá como presidente de la República a Abelardo de la Espriella".

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Según Barbosa, "ya se cerraron los escrutinios en Colombia y la coincidencia no solamente se dio en todo el preconteo y el escrutinio, sino que pudo haber una diferencia muy pequeña de 2000-2500 votos en algunos casos incluso a favor del candidato Abelardo de la Espriella en algunas ciudades del país".

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Luego del anuncio, según explicó Barbosa, "inmediatamente el CNE expide un formulario con el cual se declara oficialmente la elección del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y de su vicepresidente, José Manuel Restrepo".

En caso de que persistan dudas frente al tema, se daría otro escenario, señaló Barbosa: "Ellos (quienes duden) podrán demandar eso ante la justicia colombiana, pero ese es un asunto que no tiene ya nada que ver con el presidente electo".

De la Espriella, según Barbosa, "se posesionará tranquilamente y, seguramente en cuatro años o en tres años, irá la justicia y dará la razón al presidente electo, como ha ocurrido siempre en Colombia". "Siempre se demandan esas elecciones y siempre la justicia termina dando la razón", expresó.

La autoridad electoral en Colombia, de acuerdo con Barbosa, "es el CNE y hoy o mañana declararán oficial la elección de Abelardo de la Espriella y terminó el asunto, en Colombia no hay demora". "Las instituciones en Colombia son tremendamente claras, fuertes e independientes", reiteró.