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Jueves, 11 de junio de 2026
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Estados Unidos

Marco Rubio anuncia nuevas sanciones contra empresa del régimen cubano por lucrarse con la crisis energética

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio | Foto EFE
Marco Rubio | Foto EFE
La medida fue adoptada bajo una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y en medio de las presiones al régimen cubano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves nuevas sanciones contra la empresa estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET), en medio de las presiones por parte del Estados Unidos hacia el régimen de Cuba.

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Rubio explicó que la medida fue adoptada bajo una orden ejecutiva firmada por Trump y acusó al régimen de utilizar el sector energético como un mecanismo de control político y “lucro cleptocrático”.

“Hoy estoy sancionando a la empresa de energía estatal de Cuba, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), bajo la Orden Ejecutiva 14404 del Presidente Trump. Las élites comunistas de Cuba han militarizado la energía como una herramienta de control social y lucro cleptocrático”, indicó en su cuenta oficial de X.

Según el jefe de la diplomacia norteamericana, durante años el combustible disponible en la isla habría sido destinado a mantener privilegios para el jefe del régimen, financiar los aparatos de seguridad utilizadas para reprimir al pueblo cubano y sostener actividades vinculadas a la propaganda oficial.

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“Durante décadas, el régimen ha robado y acaparado el combustible disponible, usándolo para el avión privado de los Castro, las fuerzas de los servicios de seguridad utilizadas para reprimir al pueblo cubano, para mantener encendidos los hoteles turísticos vacíos y para transportar a personas en autobús para protestas falsas y trucos políticos, todo mientras el pueblo cubano ha sufrido apagones y ha esperado semanas para llenar sus autos”, afirmó

Además, sostuvo que Washington continuará aplicando medidas destinadas a limitar la capacidad del régimen.

“El Presidente Trump quiere un nuevo futuro para el pueblo cubano con mayor libertad y oportunidad económica y política. Hasta entonces, continuaremos atacando la capacidad del régimen comunista para aprovechar su comercio de energía para promover su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano”, puntualizó.

El anuncio se conoce luego de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informara este miércoles durante un pronunciamiento dirigido a las tropas de Estados Unidos en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, que "el Departamento de Guerra va a estar preparado y dispuesto para cualquier eventualidad posible".

Para el jefe del Pentágono, quien llegó a la isla a primera hora del miércoles, "lo que sucede con el futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y del liderazgo de Cuba", según señaló en la misma intervención, en medio de una fuerte presión del Gobierno de Donald Trump sobre el régimen castrista.

Hegseth destacó además la importancia de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo —un enclave e instalación militar de los Estados Unidos de América en el mar Caribe— para el hemisferio occidental.

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